Ludmilla exibe foto inédita do parto de sua filha com Brunna Gonçalves

A cantora Ludmilla fez uma nova aparição nas redes sociais após anunciar o nascimento de sua filha, Zuri, de seu relacionamento com Brunna Gonçalves

A cantora Ludmilla fez uma nova aparição nas redes sociais após anunciar o nascimento de sua filha, Zuri, fruto de seu relacionamento com a dançarina Brunna Gonçalves. Nesta quinta-feira, 15, ela mostrou um novo registro de sua esposa durante o parto da bebê, que aconteceu em Miami, nos Estados Unidos.

A imagem em preto e branco tirada no ambiente hospitalar mostra Brunna deitada em uma maca, usando touca cirúrgica. Na parte inferior da imagem, a cantora adicionou dois emojis: um rosto emocionado e um coração rosa.

Ludmilla posta foto de Brunna Gonçalves - Foto: Reprodução/Instagram

O anúncio do nascimento de Zuri

O anúncio foi feito por meio de uma uma foto publicada no perfil das duas no Instagram em que as três aparecem de mãos dadas."Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo!", escreveram na legenda da publicação.

Logo depois, a dançarina surgiu nas redes sociais ainda no hospital e comentou um pouco sobre o dia especial. "Meu Deus, que loucura que foi o dia de hoje. Eu estou em êxtase até agora, sem palavras. Depois eu venho aqui contar para vocês meu relato de parto, tudo", começou ela.

Em seguida, Brunna comentou sobre as primeiras horas de vida da filha. "Mas ela já mamou, mamou muito inclusive, fez cocô e xixi. Linda de mãe. Amor, ela é muito linda né?", disse ela, encantada.

E a mãe da cantora, Silvana Oliveira, também celebrou a chegada da neta. "Gente, obrigada pelo carinho! Vim agradecer por aqui, porque são muitas pessoas falando comigo ao mesmo tempo, não dá para responder todo mundo. Sim, 'Zuzu' já nasceu. Estou muito grata a Deus que minha bebezinha veio muito perfeitinha. Ela é muito linda!", disse ela.

Leia também: Além de Ludmilla: veja famosas que escolheram ter filhos nos Estados Unidos