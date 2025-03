Ludmilla encanta ao brincar com barrigão de Brunna Gonçalves

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves compartilhou um vídeo em que Ludmilla aparece brincando com o seu barrigão de grávida

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Atualmente, a dançarina está à espera de Zuri, sua primeira filha com Ludmilla.

E ao que tudo indica, as mamães estão super ansiosas pelo nascimento da pequena. Nesta quarta-feira, 12, Brunna publicou um vídeo em que Ludmilla faz uma brincadeira.

A cantora dublou um áudio que viralizou na internet. Primeiro, a artista apertou o barrigão de Brunna como se fosse uma campainha.

"Já estou indo", disse uma voz de criança. "Mas que mentira", dublou Ludmilla, e seguiu apertando a suposta campainha.



A influencer e dançarina Brunna Gonçalves usou as redes sociais na terça-feira, 11, para compartilhar um desejo de gravidez. Ela está à espera de sua primeira filha, Zuri, fruto do relacionamento com a cantora Ludmilla.

Por meio de seus stories, ela mostrou o que sentiu vontade de comer. "Simplesmente me deu uma vontade absurda de comer banana com granola. Que loucura! Minha boca até está aguando vendo isso", disse ela.

Antes de contar sobre seu desejo, Brunna Gonçalves desabafou sobre os sintomas da reta final da gravidez e afirmou que tem se sentido muito cansada ultimamente."Eu estou em uma fase da gravidez que é literalmente aquele meme. Tipo assim, a grávida vai arrumar o guarda-roupa. Aí dobra uma roupa, deita na cama. Dobra outra roupa, deita na cama. Eu estou literalmente assim".

"A minha disposição está de centavos. Quanto mais a barriga cresce, mais eu fico indisposta. E o sono então nem se fala. Tinha parado. Eu falei: 'Estou vivendo a melhor época da gravidez'. Agora, meu amor, não consigo dormir, falta de ar...", complementou ela.

Em seguida, Brunna postou uma foto em que aparece sentada no sofá. "Gente, o que está acontecendo? Parece que eu tomei uma cartela de antialérgico", afirmou.

