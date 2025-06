Lucilene Caetano atende pedido do filho mais velho após 'febre emocional'

A apresentadora Lucilene Caetano falou sobre o momento especial que passou com o filho mais velho, Theo, após um pedido dele

Lucilene Caetano usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 11, para dividir um momento especial que passou ao lado de seu filho mais velho, Theo, de oito anos, fruto de seu casamento com Felipe Sertanejo.

A apresentadora compartilhou algumas fotos aproveitando o dia com o menino e contou que decidiu atender a um pedido do primogênito, que queria passar um tempo apenas com a mãe. Ela explicou que o primogênito não estava se sentindo bem e percebeu que ele estava com 'febre emocional'.

"Dia de 'mamãe e filhinho' como costumamos falar por aqui ou 'dia de filho único'. Theo estava bem 'bôrôcôxô' de ontem pra hoje… desanimado, triste, reclamando de dor de cabeça… teve pesadelo e acordou bem mal. Percebi logo a 'febre ou dor emocional'", começou ela, que também é mãe de Davi, Zion e Isabella.

Em seguida, Lucilene contou que o filho sempre foi assim. "Desde muito pequeno ele sempre foi muito sensível a ponto de ter febres emocionais ou dores emocionais. Hoje eu tinha certeza que era algo assim. Inúmeras coisas envolvem o momento atual: desde um desentendimento com um dos melhores amiguinhos até o 'primeiro amor platônico de infância' ainda não correspondido conforme ele esperava. Dentre tantas outras coisas que é claro que não vou expor, afinal… ele me confiou seus 'segredos', seus medos, dúvidas e desabafos. Logo ele me pediu o tempo dele. Somente ele e eu. Imediatamente desmarquei todos os meus compromissos e atendi!."

A apresentadora ressaltou a importância de ter momentos assim com Theo. "Nosso tempo de qualidade no restaurante preferido dele, o fortaleceu. Mas vejo que fortalece ainda mais a mim… a minha maternidade! Quanto aprendizado a cada conversa como tivemos e costumamos ter no nosso dia a dia! Por isso insisto em dizer: 'Ter filhos é o maior presente do mundo! Achamos que vamos ensinar, cuidar, amar… e, na prática, a gente entende que aprendemos com eles! Crescemos com eles'", acrescentou;

"No fundo, todo mundo precisa de colo, atenção, cuidado e carinho! E achando que estou acolhendo, descubro que estou sendo acolhida. Achando que estou cuidando, amando e ensinando, vejo que eu que estou sendo cuidada, amada e ensinada. Um 'serzinho' que coloquei 'ontem' no mundo, já tem quase o meu tamanho e talvez já sabe muito mais da vida que muita gente grande por aí! Obrigada, meu primogênito por tudo e por tanto!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUCILENE CAETANO (@lucilenecaetanooficial)

Lucilene Caetano mostra o batizado de sua filha caçula

No último sábado, 7, Lucilene Caetano usou as redes sociais para compartilhar o vídeo do batizado de sua filha caçula, Isabella Maria, que aconteceu no dia 31 de maio. A menina, que nasceu em abril deste ano, é fruto de seu casamento com Felipe Sertanejo.

"Dia do Batismo de Isabella Maria, a Bellinha! Esse foi um dia mais que especial… além de ser o dia do meu aniversário e o Dia da Visitação da Bem-aventurada Virgem Maria, segundo nosso Calendário Litúrgico de 2025 da Santa Igreja Católica, ela recebeu um dos Sacramentos mais importantes deixado por nosso Senhor Jesus Cristo", disse a apresentadora em um trecho. Veja a publicação completa!

