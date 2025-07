Luciano Huck se pronuncia após saber de morte de Preta Gil: 'Descansou'

Após saber de morte de Preta Gil, Luciano Huck compartilha homenagem e fala sobre ter sido amigo da cantora por mais de 25 anos

Alguns momentos após o anúncio da morte de Preta Gil, o apresentador Luciano Huck se pronunciou em sua rede social neste domingo, 20. O marido de Angélica então fez uma homenagem para a amiga que tinha há mais de 25 anos.

Relembrando momentos felizes ao lado dela, o comunicador global falou sobre a partida da artista após lutar contra o câncer desde 2023.

"Minha amiga se foi. Lutava com bravura, enfrentando a dor com coragem e sorrisos. A Preta foi a Preta até o fim. Forte, generosa, luminosa. Agora descansou. Ainda não consigo acreditar. Talvez nem queira", começou dizendo.



"Fomos Amigos — com A maiúsculo — por mais de 25 anos. Entre tantos talentos que ela tinha, o de ser amiga dos amigos era dos mais raros e preciosos. Por isso era tão amada. Por isso era tão dela. E não por acaso, partiu justamente no Dia do Amigo. Preta era família. E nós, parte da dela", contou.



"Ela esteve presente nos momentos mais marcantes e felizes da minha vida. E nas minhas melhores memórias, lá está ela: rindo, vibrando, acolhendo, vivendo intensamente junto com a gente. Vou sentir muitas saudades. MUITAS. Vá em paz, minha irmã querida. Seguiremos por aqui cuidando dos seus e celebrando sua existência em cada lembrança, em cada conversa, em cada sorriso. Te amo — hoje e sempre", declarou.

Leia também:Preta Gil: relembre a descoberta e o tratamento do câncer da cantora

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Preta Gil buscou sua última chance nos EUA com tratamento experimental

A cantora Preta Gil faleceu neste domingo, 20, nos EUA, local onde ela foi buscar sua última chance de tratamento. Ao participar do Domingão Com o Huck em março deste ano, a famosa contou para Luciano Huck que viajaria para fora do país para buscar as alternativas restantes.