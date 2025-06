Luciano Huck para gravação para atender a filha: 'Família sempre em 1º lugar'

Ao receber ligação da filha, Eva Huck, em meio à gravação de seu programa, Luciano Huck para tudo e mostra que a família é sua prioridade; veja

O apresentador Luciano Huck mostrou que prioriza a família até quando está trabalhando. Mais uma vez, o famoso atendeu a uma ligação de um dos filhos enquanto estava gravando seu programa e encantou ao surgir falando com a caçula, Eva Huck, no celular.

Em sua rede social, o comunicador postou um vídeo do momento e comentou que não deixa de atender seus herdeiros e a esposa, Angélica. Enquanto estava gravando o quadro, Quem Quer Ser Um Milionário, ele recebeu a chamada da menina.

Luciano Huck então atendeu Eva e pediu para a adolescente cumprimentar o público além de desejar sorte para o médico que errou a pergunta sobre qual seria o peixe mais rápido dos oceanos. "Família sempre em primeiro lugar, né?", escreveu o comandante do Domingão com Huck.

No último domingo, 08, o apresentador recebeu Alexandre Frota em seu palco. Após 25 anos, o ator retornou à Globo após fazer um pedido inusitado para Luciano Huck.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Luciano Huck lamenta morte de mais um cachorro de sua família

O apresentador Luciano Huck lamentou a morte de mais um cachorro de sua família. No dia 27 de fevereiro deste ano, um dia depois de Angélica se despedir de sua yorkshire, de 15 anos, o esposo da loira contou que o pet que ganhou da amada há mais de 13 anos morreu.

Com fotos de Ziggy, o comunicador relembrou como ele chegou em sua mãos. O famoso ganhou o filho de quatro patas de Angélica de uma maneira engraçada. Após anos de parceria, infelizmente, o cão faleceu por não resistir ao veneno de uma jararaca .

"Nossos cachorros são parte da nossa família. E quando perdemos um, é como se um pedacinho dela também se fosse. Mas ficam as lindas memórias. Ziggy era “o meu”. O líder da matilha aqui de casa, o mais velho, o mais sábio. Lembro como se fosse hoje—há 13 anos e meio—quando Angélica me deu ele de presente. Veio dentro de uma caixa de papelão rolando no próprio cocô. Parecia um sachê de merd... (risos)", relembrou como o recebeu. Saiba mais aqui!