Luciano Huck apresentará premiação ao lado do Príncipe William

Luciano Huck será anfitrião da 5ª edição do Prêmio Earthshot no Rio, ao lado do Príncipe William, em primeira passagem do britânico no Brasil

Luciano Huck foi anunciado como apresentador da 5ª edição do Prêmio Earthshot, uma das premiações mais relevantes do cenário internacional sobre meio ambiente. O evento será realizado em novembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e contará com a presença do Príncipe William, que visitará o Brasil pela primeira vez, além de outras personalidades mundiais.

A informação foi adiantada por Huck no último domingo, 7, e confirmada pela organização do prêmio nas redes sociais. Na publicação, nomes como David Beckham, Cafu e Cate Blanchett se uniram ao apresentador para promover a realização do evento no país.

“É uma honra apresentar o Prêmio Earthshot aqui no Brasil. Este é um prêmio que inspira, celebra e mostra que as soluções para os maiores desafios do planeta já existem, e estou muito feliz por ser o anfitrião deste evento incrível”, declarou Luciano Huck.

Ele também destacou que a premiação dará visibilidade global às iniciativas brasileiras que trabalham por um futuro melhor: “O Prêmio Earthshot mostrará ao mundo a criatividade, a energia e o potencial das iniciativas brasileiras e globais que trabalham por um futuro mais sustentável”.

A presença do Príncipe William no Brasil

Criado em 2020 com a participação do Príncipe William, o Prêmio Earthshot premia anualmente cinco propostas inovadoras voltadas à preservação ambiental, cada uma com um incentivo equivalente a R$ 7,3 milhões (cerca de £1 milhão). Pela primeira vez, a cerimônia será realizada na América do Sul, reforçando o protagonismo do Brasil nas discussões ambientais globais.

A edição brasileira acontece pouco antes da COP30, que será realizada em Belém, e marca a primeira visita oficial do Príncipe William ao país. Além disso, com a presença de pesquisadores, líderes mundiais e investidores, o evento deve consolidar o Brasil como um dos protagonistas nas pautas de sustentabilidade e inovação ambiental.

