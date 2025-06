Luciano Camargo surge com a esposa e filhas e dá beijo apaixonado na mulher

O cantor sertanejo Luciano Camargo posa ao lado da mulher, Flávia Camargo, e as gêmeas, Helena e Isabella, antes de show no Dia dos Namorados

Na noite desta quinta-feira, 12, o cantor Luciano Camargo surgiu ao lado da família antes de subir ao palco com o seu irmão e dupla sertaneja, Zezé Di Camargo, para um show no Espaço Unimed, em São Paulo . Na ocasião, ele posou para as fotos ao lado da esposa, Flávia Camargo, e das filhas gêmeas deles: Helena e Isabella, de 15 anos, nos bastidores.

A dupla se apresenta no Dia dos Namorados como parte da turnê É o Amor 2025. A setlist das apresentações contam com Me Leva Pra Casa, Menina Veneno, Estrada da Vida, Sem Medo de Ser Feliz, entre outros.

Em outro registro, Luciano apareceu aos beijos com a mulher: Confira:

Caçula de Zezé conhece o tio Luciano e assiste ao show do pai pela 1ª vez

Na noite do último sábado, 7, Clara Lacerda Camargo, caçula do cantor Zezé Di Camargo,assistiu ao show do pai pela primeira vez no colo da mãe, a influencer Graciele Lacerda. Além do momento especial, a bebê de cinco meses também conheceu o tio dela e dupla sertaneja de seu pai, Luciano Camargo. Antes, a pequena também foi apresentada à banda.

Nos stories de Graciele no Instagram, a matriarca da família publicou vídeos em que registrou todos os momentos. Durante o show, Clara, que usava um abafador de ouvidos, permaneceu na lateral do palco dando pulinhos enquanto via Zezé cantando para a multidão. Veja o momento!

