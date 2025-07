Luciano Camargo fala sobre recomeços com a esposa: 'Começo de namoro'

Em entrevista à TV Caras, Luciano Camargo refletiu sobre história de amor com a esposa e revelou detalhes sobre a relação entre os dois

Em São Paulo, o Dia dos Namorados é marcado por um show que já virou tradição na cidade. Todos os anos, a dupla Zezé Di Camargo & Luciano realiza uma apresentação especial para a data em uma das maiores casas de show do Brasil e reúne centenas de apaixonados para uma noite de celebração.

A turnê É o Amor 2025 incluiU hits como a música homônima da dupla É o Amor, Vou Te Amar pra Sempre e Flores em Vida. Além de São Paulo, a apresentação especial também passou por outras cidades, com shows e festivais com a temática do amor, como o Festival Só Amor em Belo Horizonte.

Em entrevista à TV Caras, o cantor Luciano Camargo falou sobre a importância de celebrações sobre o amor e refletiu sobre a história com sua esposa, Flávia Camargo, revelando detalhes sobre a relação entre os dois.

“O mês de junho é muito importante para mim e para a minha mulher”, contou Luciano. “Porque nós nos conhecemos no dia 13 de junho, foi a primeira vez que ela me viu em Americana. Um dia depois do Dia dos Namorados. Em julho, eu quis ficar com ela e, em agosto, a gente deu o primeiro beijo”.

Segundo Luciano, além de celebrar o Dia dos Namorados e a data em que se conheceram, em junho o casal também comemora o aniversário de Flávia: “A gente comemora o mês inteiro”, disse.

Quando questionado sobre qual tipo de amor é o seu preferido para cantar sobre, o sertanejo mencionou a música Cada Volta É um Recomeço, que fala sobre o afastamento entre duas pessoas. A faixa foi lançada em 1997 e faz parte do oitavo álbum de estúdio da dupla, nomeado Zezé Di Camargo & Luciano. Para ele, a letra representa a vida com sua esposa.

“Todos os dias, eu saio de casa e já levo a saudade. A saudade me pega na porta e, quando eu volto, é como se eu estivesse recomeçando o amor com a minha mulher”, confessou. “Não é um recomeço de separação, é um recomeço de começo de namoro com paixão, então eu gosto muito de cantar essa música e canto para ela todos os dias”.

CONFIRA A ENTREVISTA DE LUCIANO À TV CARAS NA ÍNTEGRA NO YOUTUBE:

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCIANO NO INSTAGRAM:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Camargo (@camargoluciano)

Leia também: Luciano Camargo surge com a esposa e filhas e dá beijo apaixonado na mulher