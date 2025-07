Luciano Camargo chama atenção com declaração à esposa: 'É bom ter você'

O cantor Luciano Camargo abriu o coração e escreveu uma bela declaração para a sua esposa, Flávia Camargo, nas redes sociais

Luciano Camargo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 8, ao se declarar para sua esposa, Flávia Fonseca. O cantor sertanejo, irmão de Zezé Di Camargo, compartilhou uma foto em que aparece na praia com a amada e ressaltou como ela transformou sua vida.

"Olha eu aqui olhando pra lua, deslumbrado com a mar…. Lembro que foi você, meu amor, que me mostrou a maneira certa de ver todas as coisas…. Uma delas, o mar e tudo que ele tem… como é bom ter você em tudo comigo", disse ele.

"Meu amor, você uniu o mar com o meu olhar definitivamente!!! Não vivo sem ele, você quando chegou em minha vida, plantou um jardim de bem querer em meu coração, que cada vez cresce mais com a irrigação desse teu amor…. Lhe amo vise!!!", declarou.

Vale lembrar que Luciano e Flávia estão casados há 21 anos e são pais das gêmeas Helena e Isabella Camargo, de 15 anos. O cantor também é pai de Wesley Camargo, fruto do seu relacionamento com Cleo Loyola, e Nathan Camargo, do casamento do artista com Marianna Costa, irmã do cantor Leonardo.

Confira:

Filha de Luciano Camargo impressiona com beleza

O cantor Luciano Camargo encantou ao postar uma nova foto com uma de suas filhas gêmeas, a jovem Isabella Camargo. Recentemente, o famoso compartilhou a selfie com a adolescente e chamou a atenção.

Isso porque, a moça esbanou toda sua beleza e estilo ao surgir com o pai coruja, que usou o clique para fazer uma reflexão sobre o crescimento da herdeira. "Dançamos juntos essa música nos seus 15 anos, meu Deus…. O tempo tá passando rápido demais, ontem eu falava pra ela de tantas coisas… hoje, ela me ensina de tudo… Isabella Fonseca, minha filha, que Deus abençoe sempre seus sonhos", disse ele na legenda. Veja a publicação!

