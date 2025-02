Luciana Picorelli fala sobre aceitação do corpo durante o Carnaval: 'As pessoas impõem'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Luciana Picorelli detalha rotina de preparação para desfilar no Carnaval e reflete sobre padrões físicos

A apresentadora Luciana Picorelli (43) volta a desfilar após 12 anos afastada do Carnaval. A musa será embaixatriz da escola Em Cima da Hora e tem se dedicado com uma rotina de preparação especial para a grande festa que marca os primeiros meses do ano. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre a aceitação do corpo durante o Carnaval: "As pessoas impõem", declara.

Sem restrições

Luciana conta que está dedicada aos cuidados físicos para entregar uma performance e aparência únicas na Sapucaí. Faltando menos de um mês para o Carnaval, ela explica que os treinos não são acompanhados de dietas malucas.

“Eu não faço dietas, é difícil pra mim, até pelo corre-corre nas ruas como repórter. Normalmente, como arroz, feijão e um chocolate todo dia, para acalmar, né? Eu tenho medo de ficar musculosa; malho pra comer", brinca.

A arista revela que, apesar das imposições sobre o corpo feminino, está tranquila sobre celulites e outras características de um físico natural. "A gente fica presa num padrão que as pessoas impõem pra a gente e acabamos não sendo nós mesmos. Eu tenho celulite, sim, gordurinha, sim... e tá tudo bem! Chegando o carnaval, a gente dá uma intensificada nos exercícios, mas parar de comer, não dá não”, diz de bom humor.

Preparação física

Sem o desejo de atingir um padrão estético inacessível, a musa faz um treino focado em manter o corpo natural, mas com tonificação dos músculos. A rotina é ao lado da personal Amanda Xavier, que ajuda a artista a conquistar a resistência física necessária para encarar a passarela do samba do Rio de Janeiro, percurso que tem 700 metros de extensão.

“Fizemos um treino ao ar livre, que com alguns equipamentos conseguimos trabalhar força (principalmente de pernas) e resistência, melhorando o condicionamento físico dela, para que ela possa aguentar esses dias mais intensos de carnaval”, explica a professora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mais Carnaval ®️ (@tvmaiscarnaval)

Leia também: Luciana Picorelli volta a desfilar após 12 anos afastada do Carnaval: 'Prometi a mim mesma'