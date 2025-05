Luciana Gimenez surpreende ao posar com bebê reborn nos braços

A apresentadora Luciana Gimenez chamou a atenção dos internautas ao surgir em um momento carinhoso com um bebê reborn; confira!

Luciana Gimenez, de 55 anos, chamou a atenção dos internautas ao aparecer nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 8, posando ao lado de um bebê reborn. A apresentadora surgiu deitada na cama, em um momento carinhoso, abraçada com a boneca.

A publicação veio logo após a exibição do episódio mais recente de seu programa, cujo tema principal foi justamente o universo dos bonecos realistas. Durante a atração, além de uma conversa sobre o assunto, também foi presenciado um “parto”.

“Boa noite! E quem vai dormir comigo hoje? A Sophia” , falou Luciana em seus stories, referindo-se à boneca que aparece ao seu lado no registro.

A musa fitness Gracyanne Barbosa também apareceu em suas redes sociais ao lado de um bebê reborn, mas o que chamou atenção foi a declaração carinhosa que fez ao boneco. “Como já disse anteriormente, meu sonho é ter um filho. Podem me juigar, no começo eu achei estranho. Mas Benício me trouxe felicidade. Te amo, bê!”, falou.

Confira as fotos de Luciana junto ao bebê reborn:

Luciana Gimenez aparece abraçada com bebê reborn - Foto: Reprodução/Instagram

Parto de bebê reborn

No programa Superpop, exibido pela RedeTV! na última quarta-feira, 7, os telespectadores acompanharam um momento inusitado: o "parto" de um bebê reborn.

"Tem líquido dentro [do 'saco amniótico']. Gente, estou chocada. Ela [a boneca] está até com a cabecinha para baixo, como [um bebê] sai mesmo. Estou passada. É muito parecidinha \[com uma criança]. Ela é linda", revelou a apresentadora, visivelmente impressionada.

Além disso, Luciana descreveu as características da boneca: "2,4 kg, 46 centímetros... Gente, impressionante. Vamos colocar a pulseirinha nela. É assim que faz para não trocar o bebê... Gente, passada".

