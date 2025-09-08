Luciana Gimenez revela que seu filho com Mick Jagger está namorando

Luciana Gimenez revelou que seu filho mais velho, Lucas Jagger, está namorando. O jovem é fruto do relacionamento dela com Mick Jagger

A apresentadora Luciana Gimenez marcou presença no festival The Town, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no último sábado, 6. Nos bastidores do evento, ela conversou com o portal gshow e revelou que o filho mais velho, Lucas Jagger, está namorando. O jovem, que completou 26 anos em maio, é fruto do relacionamento da apresentadora com o cantor Mick Jagger.

"Ai, eu não sei se eu posso falar. Ele me mata, mas ele está namorando uma menina muito bonita. Mas eu não posso falar muito, porque senão ele vai me matar! Eu não posso falar da vida do meu filho, porque ele é um adulto agora", declarou.

Luciana afirmou ainda que aprova o namoro e destacou a responsabilidade do filho. "Ah, eu apoio meu filho em tudo... Meus dois filhos, né? Mas o mais velho é extremamente responsável. Então, obviamente, tudo que ele faz eu apoio. Ele que não concorda comigo".

E complementou: "Ele que pega no meu pé. Ele é muito responsável. Uma pessoa que tem uma criação impecável. Recebeu minha educação e do pai também. Então, ele não tem o que falar. O Lucas é 10 de 10", disse.

Vale lembrar que Luciana também é mãe de Lorenzo, o caçula, fruto do casamento que teve com o empresário Marcelo de Carvalho. Recentemente, ela falou sobre sua relação com os ex-companheiros. Ao falar sobre o cantor Mick Jagger, pai de seu primogênito, Luciana contou sobre a boa convivência.

“Ele é ótimo. Eu acho que todo mundo tem as suas virtudes e as suas dificuldades (…). Mas eu sinto que ele gosta muito dos filhos, ele é uma pessoa extremamente carinhosa (…). Ele brinca, ele é animado, muito calmo”, detalhou. Ao ser questionada sobre o apresentador Marcelo de Carvalho, ela destacou: “Eu dei sorte com os pais dos meus filhos”

Homenagem ao filho

Em maio, Luciana Gimenez publicou um vídeo com diversos registros inéditos do primogênito em sua infância e adolescência, incluindo momentos divertidos e especiais ao lado do vocalista do Rolling Stones. Na legenda, a comunicadora declarou todo seu amor ao filho.

"Hoje é seu aniversário! Vinte e seis anos se passaram desde o dia mais feliz da minha vida — o dia em que você nasceu e transformou tudo ao meu redor. Você é a razão do meu sorriso, da minha força, da minha vontade de ser melhor todos os dias. Ser sua mãe é meu maior projeto de vida, meu orgulho mais profundo, meu amor mais puro", iniciou a famosa.

"Você é um homem incrível: inteligente, gentil, educado, cheio de luz e caráter. Quem te conhece, te ama. E isso não é por acaso — é porque você entrega sempre o melhor de você ao mundo. Obrigada, meu filho, por me dar o privilégio de ser sua mãe. Obrigada por existir. Obrigada por ser você. Desde 18 de maio de 1999, meu coração bate por dois: por mim e por você. E toda vez que penso no tamanho desse amor, eu choro mesmo e com orgulho!", continuou ela.

Por fim, Luciana Gimenez parabenizou o herdeiro por mais um ano de vida: "Feliz aniversário, Lucas. Que este novo ciclo venha com saúde, alegrias, aprendizados e muitos sorrisos. Você merece tudo de mais bonito que a vida puder te dar. Te amo para sempre, mamãe", concluiu a apresentadora.

Vida amorosa de Luciana Gimenez

No final dos anos 1990, Luciana Gimenez viveu namoro com Mick Jagger e teve seu primogênito Lucas, que está com 26 anos. Depois do romance chegar ao fim, a apresentadora se casou em 2006 com Marcelo de Carvalho, com quem viveu lado a lado até 2018. Em 2023, ela usou as redes sociais para anunciar o fim do namoro com o empresário Renato Breia, com quem estava desde 2021.

Em recente entrevista, Luciana Gimenez destacou que restringe os flertes e existe uma faixa etária mínima para poder se envolver."Eu gosto de homens mais novos, aí aparecem os loucos de 20 anos, aparecem umas pessoas aleatórias... Mas 20 anos não seria possível, para mim não serve, é muito imaturo", falou.

