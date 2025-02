Luciana Gimenez revela o que um homem precisa ter para agradá-la

Em suas redes sociais, Luciana Gimenez revelou o que um homem ideal precisa ter para agradá-la e surpreendeu com a resposta

Em suas redes sociais, Luciana Gimenez sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 17, a apresentadora foi flagrada por uma amiga enquanto tirava um cochilinho da tarde e afirmou que poderia se dar esse luxo, já que seus boletos estavam pagos.

"Alguém quer pagar os meus boletos em dólares? Nunca ninguém pagou meus boletos. Está para nascer homem para pagar meus boletos. Não conheci nenhum que quisesse, não. Até hoje estou esperando. Boleto aqui é caro. Não tive essa sorte ainda. Mas falando a real, não ia deixar. Acho que a pessoa que paga, manda. Imagina se alguém paga os meus boletos e quer mandar na minha vida?", disse ela.

Em seguida, a famosa afirmou que os homens precisam ter aitude para conseguir conquistá-la, já que ela não é uma pessoa difícil de agradar. "Homens, não, garotos. Homem não tem medo. Os garotos têm medo. Nem sei... Acho que é uma fantasia. Sou muito de boa, quando estou de boa, topo fazer tudo. Minha vida é muito colorida e talvez quem tenha baixa autoestima, acha que é difícil me agradar. O que não é verdade. Nada melhor que passar o final de semana na cama e se divertindo. Para isso, o dinheiro é desnecessário", afirmou.

Carnaval

Em 2005, Luciana Gimenez ocupou o cargo de madrinha de bateria da Vai-Vai. Vinte anos depois, a apresentadora da RedeTV! retorna ao mesmo posto, mas desta vez com expectativas diferentes. Em entrevista à CARAS Brasil, a comunicadora reflete sobre essa nova etapa de sua vida pessoal e profissional, incluindo os desafios de desfilar na escola de samba.

"Olha, a expectativa está alta. Eu estou tentando baixar um pouco o meu nervosismo. Eu cheguei aqui e eu fui muito bem recebida pela comunidade. Então, eu me cobro muito, mas eu acho que hoje é só me divertir e dar o meu melhor. Eu acho que as pessoas querem me ver. Eu estou me recuperando ainda de um probleminha, mas eu vou me divertir e vamos que vamos", aponta.

Ao ser questionada sobre a importância da festividade em sua vida, Luciana Gimenez não escondeu sua felicidade em desfilar mais uma vez pela escola de samba Vai-Vai: "O Carnaval para mim, desde que eu me entendo por gente, é uma coisa muito, muito especial. Eu amo desde muito nova. Eu cresci no Rio de Janeiro, né? Então para mim, está no sangue".

Leia também: Luciana Gimenez rouba a cena com curvas torneadas em ensaio da Vai-Vai