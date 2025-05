A apresentadora Luciana Gimenez relembra momento inusitado ao lado de artista famoso da década de 80 e reage a sua aparência nas fotos

Nesta terça-feira, 13, a apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, viveu um momento nostálgico ao resgatar fotos antigas suas e mostrar para os seus seguidores nos stories de seu perfil no Instagram , Em duas delas, a famosa apareceu, aos 17 anos, ao lado do astro do rock Rod Stewart, hoje com 80 anos. Na época, o cantor inglês tinha cerca de 42 anos.

"17 anos... A mesma carinha", avaliou a sua aparência.

Confira:

Luciana Gimenez resgata foto antiga sua com Rod Stewart - Foto: Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez relembra preocupação após ser mãe

Recentemente Luciana Gimenez, que é mãe de Lucas Jagger, de 25 anos e Lorenzo, de 14 anos, contou como lidou com as críticas negativas relacionadas a sua vida e carreira durante a maternidade.

"Acho que depois que você tem filho, você não liga mais para nada, porque você tem filho. Povo pode falar o que quiser, porque tem coisas mais importantes para me preocupar.", admitiu em entrevista à Quem."Depois que eu tive meu primeiro filho, o Lucas, realmente, não ligo a mínima para o que falam", completou. Confira!

Cirurgia de emergência

Em março deste ano, Luciana passou por uma cirurgia de emergência na coluna cervical após sentir dores intensas: "Na quarta-feira de manhã levantei cedo mas não levantava. Uma dor inacreditável. Eu não conseguia escovar o dente, o braço ficou mole. Coloquei a primeira roupa que apareceu, mas andando auxiliada", disse em entrevista ao Domingo Espetacular.

Ela buscou ajuda médica e descobriu uma hérnia na vértebra C6 na parte inferior do pescoço.

Pós-cirurgia, Luciana surpreendeu ao mostrar sinais de recuperação três horas após a cirurgia - conseguindo, inclusive, caminhar. Embora tenha ficado com sequelas temporárias na voz, as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia garatiram uma recuperação completa.

