Luciana Gimenez relembra momento tenso com Jennifer Lopez e segurança

Em entrevista sincera, Luciana Gimenez relembra maus tratos de Jennifer Lopez e o segurança da cantora; apresentadora foi empurrada

Luciana Gimenez surpreendeu ao recordar um episódio constrangedor que teve com a cantora Jennifer Lopez e um dos seguranças da artista internacional. Em participação no programa de João Silva no YouTube, o Pizza do João, a comunicadora contou que aguardava para entrevistar a cantora quando foi abordada com desdém pela famosa e sua equipe.

O relato completo de Luciana Gimenez

Segundo Gimenez, o encontro ocorreu nos bastidores de um grande evento musical. Enquanto esperava pacientemente, ela acabou sendo “maltratada” por Lopez e o segurança: “Ela me tratou mal. Fui fazer uma entrevista com ela, esperamos um tempão, e quando ela chegou e bateu o olho em mim, ela perguntou: ‘É você?’” .

O comentário rendeu um desconforto imediato entre a apresentadora e a equipe da cantora. Jennifer Lopez inclusive se recusou a dar a entrevista para a comunicadora brasileira.

"Ela simplesmente não quis me dar uma entrevista. Eu senti que rolou um ciúmes ali, mas não sei do que. Eu vi que ela me olhou [reparou] meio assim, sabe? Acho que ela não gostou. Tava combinado, eu estava com a equipe inteira, ninguém vai lá à toa. Foi bem deselegante" , relatou.

Além de todo o climão com a estrela internacional, Luciana Gimenez ainda protagonizou um momento tenso com o segurança, que acabou agredindo a comandante do Superpop. "Fiquei arrasada, e pra piorar, o segurança dela me empurrou. Já faz bastante tempo isso. Foi no Rio de Janeiro", finalizou ela.

