Luciana Gimenez relata experiência durante viagem ao Japão e reflete: 'É uma lição'

A apresentadora Luciana Gimenez usou as redes sociais para relatar uma situação que viveu durante sua viagem ao Japão. Nos stories, ela contou que perdeu o cartão de crédito durante um passeio, mas logo o recuperou e destacou a honestidade da população.

"O negócio de estar em um país que é honesto, tem regra, as pessoas vão fazer o que é necessário. É o seguinte, eu sou destrambelhada e esqueci o meu cartão de crédito em uma loja gigante, voltei duas horas depois e já estava em um achados e perdidos", iniciou ela em seu desabafo.

E continuou: "É uma coisa tão absurda a honestidade desse país, que é uma lição. Começa assim, você tem que atravessar no lugar certo, agradecer, e isso reflete na sociedade como um todo. Por isso as coisas dão certo, eles fazem tudo como tem que ser feito".

Ela ainda deu detalhes da devolução de seu cartão. "Não é só os pequenos detalhes que a gente vê, não é só ficar no lado certo na escada rolante, não jogar lixo no chão, é achar uma propriedade perdida e se organizar como um todo para ser devolvida rapidamente. Eu tive que assinar um papel com o horário, meu telefone, passaporte, com o minuto que foi devolvido".

Reflexão

Por fim, refletiu sobre o nosso país. "O Brasil é conhecido por ter calor humano. Eu vou ficar falando tanto isso, porque a gente se acostuma com assalto, com 'jeitinho brasileiro', com várias coisas... e eu me incluo nisso como brasileira. O japonês não tem isso, todo mundo atravessa na faixa, pode andar na rua com o celular na mão e não vai ser assaltado. Eu aprendi muito com o japonês, estou maravilhada com o caráter dessas pessoas, educação que vem de berço. Estou apaixonada pelos japoneses".

