Luciana Gimenez recorda namoro com cantor mais velho aos 17 anos: 'Me diverti'

A apresentadora Luciana Gimenez relembrou a época em que viveu um breve romance com um cantor britânico famoso; saiba quem

A apresentadora Luciana Gimenez abriu o coração ao falar sobre sua vida pessoal e as experiências obtidas ao longo de sua trajetória. Em entrevista ao programa 'Provoca', de Marcelo Tas, a comunicadora se divertiu ao recordar o breve romance vivido com o cantor britânico Rod Stewart.

" Ele é uma pessoa incrível, muito engraçada. Ele foi um gentleman comigo, eu me diverti muito. Conheci ele no Brasil. A gente viajou para muitos lugares. Um homem extremamente inteligente. Uma graça. Faz muito tempo que eu não falo com ele, depois ele se casou com uma mulher muito bonita", declarou ela.

" Quando eu morrer, as pessoas vão falar: ‘essa se divertiu’, ‘essa deu risada' ", brincou a apresentadora. Na época em que namorou o astro, Luciana tinha 17 anos, enquanto o cantor já passava dos 40. Além de Rod Stewart, a comunicadora também se relacionou com Mick Jagger, vocalista do The Rolling Stones, em 1998.

Junto com o astro do rock, Luciana Gimenez teve Lucas Jagger, seu filho mais velho. Além do jovem, de 26 anos atualmente, ela também é mãe de Lorenzo, de 14, fruto do antigo casamento com Marcelo de Carvalho.

Como é a relação de Luciana Gimenez com Mick Jagger? Ela revela

Ainda em entrevista ao programa Provoca, Luciana Gimenez contou como é sua relação com Mick Jagger, com quem teve seu primeiro filho, Lucas, e com Marcelo de Carvalho, que ganhou seu segundo herdeiro, Lorenzo.

Ao falar sobre Jagger, pai de seu primogênito, Luciana contou sobre a boa convivência. “Ele é ótimo. Eu acho que todo mundo tem as suas virtudes e as suas dificuldades (…). Mas eu sinto que ele gosta muito dos filhos, ele é uma pessoa extremamente carinhosa (…). Ele brinca, ele é animado, muito calmo”, detalhou. Ao ser questionada sobre o apresentador Marcelo de Carvalho, ela destacou: “Eu dei sorte com os pais dos meus filhos”.

