Luciana Gimenez rebate crítica à aparência do filho com Mick Jagger: 'Os seus'

A apresentadora Luciana Gimenez se manifestou após uma internauta criticar a aparência de Lucas Jagger, seu filho com Mick Jagger

O jovem Lucas Jagger, filho de Mick Jagger e Luciana Gimenez, dividiu com o público alguns registros de um passeio especial feito ao lado do astro do rock em Portugal. Em uma das fotos, o rapaz aparece abraçado com o pai em uma lancha.

"Me and dad’s visit to the Portuguese wine country (We don’t drink wine)", brincou Lucas na legenda da postagem. Em tradução livre, significa algo como: "Eu e meu pai visitando a região vinícola de Portugal (não bebemos vinho)".

Entre os comentários da postagem, Luciana Gimenez deixou um elogio aos dois: "Lindos", escreveu a apresentadora da RedeTV!. A famosa ainda aproveitou para responder uma internauta que disparou críticas à aparência de seu primogênito.

" Pode ser famoso, filho de quem é, mas que é um menino estranho, é ", disse a pessoa em questão. " Querida, coloca a foto dos seus parentes… Vai chamar os seus de estranhos… Mal-educada ", rebateu Luciana, que foi bastante elogiada pelos demais seguidores por sua resposta.

Vale lembrar que além de Lucas Jagger, de 26 anos atualmente, Luciana Gimenez também é mãe de Lorenzo, de 14, fruto da antiga união com Marcelo de Carvalho. Em entrevista recente ao programa Provoca, a artista contou como é sua relação com os pais de seus filhos.

Ao falar sobre Jagger, Luciana contou sobre a boa convivência. "Ele é ótimo. Eu acho que todo mundo tem as suas virtudes e as suas dificuldades (…). Mas eu sinto que ele gosta muito dos filhos, ele é uma pessoa extremamente carinhosa (…). Ele brinca, ele é animado, muito calmo", detalhou. Ao ser questionada sobre o apresentador Marcelo, ela destacou: "Eu dei sorte com os pais dos meus filhos".

Luciana Gimenez e Mick Jagger são pais de Lucas Jagger - Foto: Reprodução / Instagram

Quantos filhos Mick Jagger tem?

Além de Lucas Jagger, de uma relação com a apresentadora Luciana Gimenez, o cantor Mick Jagger também é pai de outros sete filhos: Gabriel, Georgia May, James Leroy, Elizabeth, Jade Sheena, Karis Hunt e Deveraux Octavian, que é o caçula do artista.

Mick Jagger e o filho, Lucas Jagger - Foto: Reprodução / Instagram

Quem é a atual namorada de Mick Jagger?

Mick Jagger vive um relacionamento com a dançarina e escritora Melanie Hamrick desde 2014. Recentemente, em entrevista ao jornal britânico 'The Times', a companheira do cantor falou abertamente sobre a união dos dois e afirmou não se importar com as críticas que recebe a respeito da diferença de idade do casal.

De acordo com a companheira de Mick Jagger, ela busca não absorver comentários negativos a respeito do assunto, uma vez que a idade distinta nunca foi um problema para ela. "Eu nem penso sobre isso", disse. Melanie tem 37, enquanto o artista tem 82.

"Todo mundo vai ter uma opinião. Se você pensar sobre a opinião dos outros, não importa a sua posição na vida, você terá um problema e passará a pensar a respeito dele. Eu apenas ignoro. Eu estou feliz? Sim. As pessoas na minha vida estão felizes? Sim. Eu estou machucando alguém? Não. Ok, então cuidem de suas vidas", rebateu Melanie Hamrick, por fim.

Leia também: Mick Jagger anuncia noivado com Melanie Hamrick, de 37 anos: 'Um dia nós nos casamos'