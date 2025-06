Luciana Gimenez surpreende ao posar de biquíni e mostrar a silhueta; vídeo

A apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, grava vídeo em frente ao espelho e mostra a barriga definida neste domingo, 1

Neste domingo, 1, a apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, decidiu mostrar a boa forma e surgiu de biquíni em vídeo publicado nos stories do Instagram . No registro, ela apareceu usando a peça em tom preto, enquanto gravava, em frente ao espelho, o reflexo do corpo por meio do celular. As imagens chamam a atenção para a silhueta da famosa, que exibiu a barriga definida.

Na ocasião, Gimenez contou que escolheu o biquíni para renovar o bronzeado: “Fui tentar tomar um sol aqui na varanda, santa ingenuidade, puts, frio não rolou não”, disse.

Veja abaixo:

Luciana Gimenez posta foto no espelho usando biquíni pic.twitter.com/WLZCmYeK6U — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 1, 2025

Bullying durante a infância

Recentemente, Luciana Gimenez relembrou os episódios de bullying que sofreu durante a infância e adolescência por causa de suas pernas longas e finas. Ela disse que era apelidada de "Olívia Palito” e “Perna de Saracura”.

“Apelidos que, pra uma menina em fase de crescimento, podiam facilmente virar um trauma. E, olha, por um tempo até balançaram minha autoestima”, desabafou.

E completou: “O tempo ensina, e a vida mostra que aquilo que a gente achava defeito pode ser justamente o nosso diferencial. [...] Eu aprendi a olhar pra mim com mais carinho — e a valorizar o que me torna única.”

Luciana Gimenez elege look transparente em pré-estreia de filme

Na noite da última terça-feira, 27, Luciana Gimenez marcou presença na pré-estreia do live-action Como Treinar o Seu Dragão, em São Paulo.

Na ocasião, a modelo chamou a atenção pelo look escolhido para ir ao evento. Isso porque ela elegou um body transparante, com uma calça de alfaiataria e blazer em tom preto. Veja!

