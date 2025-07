Luciana Gimenez detalha relação com os filhos, Lucas e Lorenzo: 'Falo com eles todos os dias'

Em entrevista à Revista CARAS, Luciana Gimenez também reflete sobre as diferentes fases da maternidade e a passagem do tempo

Para Luciana Gimenez (55) a maternidade passa por diversas fases. Mãe de Lucas (26) e Lorenzo (14), agora a apresentadora convive com a saudade da infância dos herdeiros, cada vez mais independentes, mas também aproveita o momento para estar cada vez mais próxima dos dois.

"Falo com eles todos os dias. A gente fica mais velha e vai estreitando laços, porque o tempo fica mais escasso, então, faço questão de falar todos os dias, não só com eles, mas com minha mãe também", conta Luciana Gimenez , em entrevista à CARAS Brasil.

"Você percebe que o tempo não é infinito, uma hora tudo acaba. Estou com essa sensação bem forte em mim e tento aproveitar ao máximo as pessoas e os momentos", completa. A apresentadora também reforça que ressalta que os dois filhos são bem diferentes entre si, e, agora, sente saudades de quando tinham 10 anos.

Leia também: Luciana Gimenez fala sobre amor: 'Não quero só gastar meu tempo'

"Por mim não sairiam dos 10 anos. Eles fazem falta e eu não quero ser aquela mãe carente. Não sou a melhor amiga, sou mãe deles, uma mãe bem legal. Quero ser uma mãe maravilhosa, a melhor mãe do mundo pra eles", afirma. "Eu até cogitei ter outro filho, mas seriam mais dez anos de dedicação, porque nesse período você fica focada na criança."

Apesar disso, ela afirma que entende a mudança das fases e procura meios para aproveitar o tempo ao lado dos filhos. "Eles crescem, querem ficar com os amigos, e eu respeito isso. Faço coisas diferentes para tê-los por perto, como viagens mais longas, porque sei que terei a atenção deles. Sim, a gente fica com mais autonomia, mas eu gosto de ter meus filhos por perto."

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA APRESENTADORA LUCIANA GIMENEZ EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: