Luciana Gimenez destaca leveza em sua forma de ver a vida: 'É uma só'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana Gimenez reforça a importância de aproveitar os momentos e fala de novos projetos para 2025

Não é surpresa encontrar Luciana Gimenez (55) nos eventos mais animados e badalados, marcando presença até os últimos minutos. Porém, a apresentadora, que comanda o podcast Bagaceira Chique e o programa SuperPop (RedeTV!), destaca que a atitude vai além de apenas curtir, e faz parte de sua forma leve e positiva de ver a vida.

"A vida é uma só, né? Então a gente precisa curtir muito mesmo o aqui e o agora! Eu sou inimiga do fim, quero aproveitar até o último minuto de tudo aquilo que me proponho a fazer ou estar. Animação e positividade são comigo mesmo", assegura Luciana Gimenez, em entrevista à CARAS Brasil.

Inimiga do fim declarada, a comunicadora diz que seu jeito já virou até brincadeira entre os amigos que a acompanham pelos eventos. "Quero tanto aproveitar a vida que meus amigos agora brincam comigo e sempre me perguntam: 'Lu, onde é o after?', estou sempre disposta a continuar me divertindo."

Leia também: Luciana Gimenez comenta recuperação após cirurgia de emergência e promete: 'Logo estarei pronta para curtir'

Vivendo um ano agitado, Gimenez estreou em 2025 a terceira temporada de seu podcast e também enfrentou uma internação após precisar operar emergencialmente uma hérnia de disco cervical. Mesmo assim, ela não pretende ficar parada e, apesar de não dar spoilers, assegura que tem diversos projetos para serem lançados ao longo dos próximos meses.

"Ainda não posso falar, mas garanto que vem muita novidade por aí e que 2025 está sendo e será um ano maravilhoso e cheio de novidades. Sou inquieta e adoro uma novidade, portanto, me aguardem", promete a apresentadora.

Leia mais em: Luciana Gimenez expõe sofrimento após internação depois do Carnaval: 'Doendo bastante'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCIANA GIMENEZ EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: