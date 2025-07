Luciana Gimenez aponta obstáculo para voltar a namorar: 'Está difícil'

Luciana Gimenez falou sobre a dificuldade de conseguir alguém para um relacionamento sério; solteira desde 2023, ela revelou estar mais exigente

Luciana Gimenez, de 55 anos, abriu o coração durante a estreia do programa Pizza do João, apresentado por João Silva, na noite desta quinta-feira, 10. A apresentadora comentou de forma bem-humorada, mas sincera, as dificuldades que tem enfrentado para encontrar um parceiro amoroso.

Solteira desde 2023, Luciana contou que está em busca de um relacionamento sério, mas tem esbarrado na falta de homens heterossexuais disponíveis. "Tem muitos gays. Essa questão de hétero está meio difícil. [...] Não tenho nada contra gays, mas eles não querem sair comigo", brincou.

Em tom descontraído, relembrou uma situação recente em que se interessou por um homem durante uma viagem. "Estava esquiando em janeiro. Dois homens lindos e enormes... Eu toda e o cara: 'aqui é o meu namorado'. Eu pensando: 'agora vai'."

Critérios mais altos e vida reservada dificultam os encontros de Luciana Gimenez

Luciana também refletiu sobre a mudança de postura em relação aos relacionamentos após sua última experiência amorosa. Ela admitiu estar mais seletiva: "Estou querendo namorar mesmo. Mas sou uma pessoa criteriosa. Acho que a gente quer uma coisa que acrescente depois da última experiência. Subi o patamar", afirmou.

A apresentadora destacou que muitos homens se aproximam dela com interesses equivocados ou por imaginarem uma Luciana que não corresponde à sua realidade. "Sou uma pessoa extremamente caseira, bastante discreta para expor a minha vida pessoal. [...] Tem cara que vem para cima porque quer ficar famoso, o que eu também não quero", desabafou.

Durante o programa, João Silva se comprometeu a ajudar Luciana na missão de encontrar um novo amor. "Cadê? Apresenta logo que está correndo o tempo. Se você conseguir me desencalhar, amor, o anúncio do namoro é seu", brincou a apresentadora, deixando claro que, apesar dos desafios, continua aberta ao amor.

O último relacionamento de Luciana Gimenez foi com o economista Renato Breia. Eles anunciaram o namoro em outubro de 2021 e o término em abril de 2023.

