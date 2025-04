Lucas Lima retorna às redes após detox digital: ‘Dias sem celular'

O músico Lucas Lima volta às redes sociais após um período de detox digital e pede paciência aos fãs enquanto retoma sua rotina online

Lucas Lima, de 34 anos, reapareceu nos stories na última terça-feira, 22, após um período afastado das redes sociais. O músico falou sobre o detox que realizou e aproveitou para pedir paciência aos fãs e amigos enquanto retoma sua rotina online.

“E aí, meus queridos, olha quem voltou para a internet, sou eu! Só estou passando aqui para mandar um recado para todo mundo que mandou o direct e todo mundo que mandou [mensagem no] WhatsApp, manda de novo porque está impossível”, comentou o ex-marido de Sandy.

O músico desabafou sobre a dificuldade de acompanhar tudo após o período offline. “Cinco dias sem celular, claramente, torna inviável tu de atualizar”.

Lucas tranquilizou os seguidores sobre sua ausência. “ Não estou dando ghosting em ninguém, eu só não tenho condições de atualizar isso , então, se é importante, manda de novo. Uma boa semana e um forte abraço”, completou Lucas.

Lucas Lima volta às redes sociais após detox digital - Foto: Reprodução/Instagram

Tatuagem nova!

O cantor e músico Lucas Lima fez uma nova tatuagem e está encantado com o resultado. Ele tatuou a região do ombro e do braço direito com um grande desenho abstrato com preenchimento preto.

Ao mostrar o processo de tatuagem e o resultado final, o artista comentou que era um desejo antigo para fazer uma tatuagem deste estilo e que chegou o momento de realizá-lo. Isso porque já está maduro o suficiente para escolher uma tatuagem deste tamanho e complexidade.

Inclusive, ele negou que a tatuagem chamativa seja uma crise de meia idade - já que está com 42 anos - ou pós-divórcio - ele se separou de Sandy há mais de um ano. "Uma amiga me disse “tem certeza que quer fazer uma tattoo assim? Não esquece que tu tem 42 anos…”.

