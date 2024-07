Lucas Lima desabafa sobre perrengue na vida de solteiro: “Tá feia a coisa”

Ex-marido de Sandy, Lucas Lima revela a 'triste realidade' da vida de solteiro após receber conselho de seguidor e compartilha perrengue

No último domingo, 28, Lucas Lima, ex-marido da cantora Sandy, surpreendeu ao compartilhar a "triste realidade" de sua vida de solteiro. Em suas redes sociais, o músico revelou estar enfrentando desafios para cozinhar para uma só pessoa e compartilhou um conselho que recebeu de um seguidor para lidar com essa tarefa.

Através dos stories no Instagram, Lucas mostrou que estava se adiantando e preparando as "marmitas" da semana. O cantor inclusive congelou algumas frutas em potes individuais. No entanto, ao tentar comer, percebeu que elas estavam congeladas e duras. Foi então que ele recebeu um conselho de um fã e aproveitou para compartilhá-lo com seus seguidores.

“Dica de solteiro, congela o maracujá em formas de gelo grande, assim, você descongelará apenas o suficiente para um copo”, disse o seguidor. Lucas respondeu em um vídeo brincando que a ‘coisa estava feia’: “Tá feia a coisa, mas então, ontem eu estava todo orgulhoso mostrando que eu estava congelando as frutas e esse cara falou isso”, iniciou.

“E agora eu me deparo com uma triste realidade porque eu estava todo orgulhoso: ‘Nossa eu vou pegar maracujá, abro ele, boto ali depois é só pegar’. Mas tá congelado. Bora cortar o maracujá? Enfim, vocês entenderam, bom dia se vira aí que eu tô todo ferrado”, o cantor fez piada depois de passar pelo perrengue na cozinha.

Lucas Lima desabafa sobre perrengue na vida de solteiro - Reprodução/Instagram

Por fim, Lucas contou que conseguiu cortar o maracujá congelado e celebrou ao fazer um shake proteico com a fruta: “Dias de luta e dias de luta com uma recompensinha”, disse o músico. Vale lembrar que Sandy e Lucas anunciaram a separação em setembro de 2023, após 15 anos de casamento e 24 anos de relacionamento.

Juntos, eles tiveram um filho, Theo. Depois do término, os dois continuam amigos e são vistos nos mesmos lugares com frequência. Inclusive, eles também trocam comentários nas redes sociais: “Entendo que as pessoas possam estranhar certas coisas, mas a gente se conhece e para nós é muito natural”, ele falou sobre a amizade com a ex-mulher a Quem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

Junior revela reação ao descobrir divórcio de Lucas Lima e Sandy:

O cantor e músico Junior surpreendeu ao comentar sobre a separação da irmã, Sandy, e do ex-cunhado, Lucas Lima. Os dois anunciaram o fim do casamento em setembro de 2023 e chocaram os fãs. Agora, o artista relembrou como foi a sensação de saber sobre o fim do casamento deles e também entregou como anda a amizade com o ex-cunhado.

Em entrevista para a Foquinha no YouTube, Junior relembrou como foi receber a notícia de que Sandy e Lucas se separaram. "Quando eles me contaram, eles me chamaram para conversar e contar antes de sair tudo, dá aquele: ‘Caraca, mano’. Mas ao mesmo tempo, os dois são muito maduros”, o cantor detalhou sua reação durante a conversa.