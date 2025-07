Lucas Guimarães se pronuncia após término com Carlinhos Maia: 'Estou bem'

Juntos há 15 anos, os influenciadores Lucas Guimarães e Carlinhos Maia anunciaram o fim do relacionamento no final de semana

Após 15 anos de relacionamento, o influenciador digital Carlinhos Maia e o apresentador Lucas Guimarães colocaram um ponto final na relação. A informação do término foi confirmada por ambos no na noite de sábado, 26.

Embora os motivos do término não tenham sido revelados, Lucas Guimarães tem demonstrado lidar com o rompimento de forma serena. "Estou bem, na medida do possível", declarou em entrevista ao portal LeoDias.

Em maio de 2019, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães celebraram o casamento em Canindé de São Francisco, no interior de Sergipe. O evento reuniu centenas de convidados e foi transmitido ao vivo, alcançando uma audiência de 2,7 milhões de espectadores.

A trajetória do casal foi marcada por altos e baixos, com direito a um rompimento em 2022, reaproximações compartilhadas com o público e revelações delicadas, como episódios de infidelidade assumidos por Carlinhos.

Em suas redes sociais, o ex-casal publicou um comunicado. "São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração. Mas agora seguiremos separados", escreveram.

E completaram: "Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam. Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar. Enfim… amamos vocês e esperamos que respeitem nosso espaço — sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas. Vamos ficar bem".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlinhos Maia (@carlinhos)

Leia também: Simone Mendes reage ao ver separação de Carlinhos Maia: ‘Conversa'