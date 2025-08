Lucas Guimarães fala sobre como se sente após a separação

Recém-separado de Carlinhos Maia, o influencer Lucas Guimarães desabafa sobre a nova fase em sua vida amorosa

O influenciador digital e apresentador Lucas Guimarães refletiu sobre a nova fase em sua vida após a separação de Carlinhos Maia. Os dois ficaram juntos por 15 anos e anunciaram o fim da união há poucas semanas. Agora, ele desabafou sobre como se sente.

"Agora, eu tô com a cabeça daquele jeito. Não vou mentir. Acredito que todo e qualquer término de um trabalho, relacionamento, família, não é fácil, é difícil; mas deixa no controle e no comando de tudo. Bora pra cima!", disse ele ao Portal Leo Dias.

Lucas ainda comentou sobre a repercussão de seu término na mídia. "É tudo muito intenso. E o ônus da figura pública é justamente essa pressão [da mídia], a saúde mental que acaba ficando um pouco bagunçada, mas entrego tudo nas mãos de Deus. As pessoas veem o quanto nós somos pessoas reais, então acho que é isso que o público tanto se identificou. Então vamos para cima, que tem muito trabalho", afirmou.

Passo a passo do anúncio e os rumores sobre a separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães:

Anúncio oficial – Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram oficialmente o fim do casamento nas redes sociais no sábado, 26 de julho. Tempo juntos – Eles estiveram juntos por 15 anos, compartilhando sonhos, alegrias, tristezas e amor. Comunicado conjunto – O comunicado explicava que, embora se amassem, decidiram seguir caminhos separados. Gratidão pelo relacionamento – A separação foi descrita como um passo em paz, com gratidão pelo amor que os uniu. Decisão madura – O casal afirmou que a decisão não foi tomada de última hora e que, após uma separação anterior, entenderam que precisavam de mais tempo para reavaliar a relação. Pedido de respeito – Eles pediram que o público respeitasse seu espaço e evitasse maldades, picuinhas e notícias falsas. Motivo da separação – Rumores surgiram sobre o motivo do término, apontando que Carlinhos Maia teria descoberto sua bissexualidade ao se interessar por uma mulher chamada Duda. Relação com Duda – Carlinhos e Duda, influenciadora digital, já haviam feito lives juntos, mas a publicação esclareceu que não houve traição. Distância entre o casal – Outro fator que teria contribuído para a separação foi a distância emocional entre Carlinhos e Lucas.

Pedido de desculpas de Carlinhos Maia

O humorista Carlinhos Maia voltou a encontrar a influencer Duda Luvisneck nas redes sociais. Os dois fizeram uma live na internet na noite de terça-feira, 29, após ela ter sido apontada como pivô na separação dele e Lucas Guimarães. Então, ele aproveitou a oportunidade para se desculpar com ela.

“Você tá de boa? Antes de mais nada queria pedir desculpas a você, bem-vinda à minha vida, é isso aí”, disse ele sobre a exposição do fim do seu casamento e as especulações. Por sua vez, ela respondeu: “Tem que tá de boa né! Vou fazer o quê? Não tem outra opção”.

Logo depois, Carlinhos fez elogios para a amizade deles. "Não, é sério. Você é massa! Eu acho que você foi uma pessoa que eu me conectei muito aqui, isso é fato né? Tanto é que eu te chamei para vir aqui em casa, e me conectei mais ainda, porque eu sou assim, eu sou 8 ou 80, quando eu gosto de alguém, cabo. As pessoas ficam muito doidas com isso de gay, hetero, se traiu, não traiu, coisa chata do cacete. Mas a nossa vibe bateu e pronto”, disse ele. Em resposta, ela apenas disse: "É questão de energia né, bateu energia é isso aí".

