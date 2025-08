Lucas Guimarães alfineta o ex, Carlinhos Maia: ‘Se tu ficou confuso…’

Lucas Guimarães surpreende ao falar da separação com Carlinhos Maia, que disse que estava se sentindo entediado no casamento

O apresentador e influencer Lucas Guimarães surpreendeu com sua resposta ao ouvir um comentário de Carlinhos Maia sobre a separação. Os dois terminaram o casamento há poucos dias após 15 anos de relacionamento. Nesta semana, eles se encontraram na mansão onde moravam juntos e Carlinhos citou que estava se sentindo entediado por ficar sozinho em casa e que surgiram questões sobre sua sexualidade.

Então, Lucas comentou que o relacionamento esfriou nos últimos tempos e citou os rumores de que o ex seria bissexual. “Me tira uma dúvida, você ficou lá na mesa agarrado com a menina lá. Fingindo que era hétero”, disse ele. Então, Carlinhos disse que ficou confuso com sua sexualidade e que estava apenas conversando com a mulher.

Ao ouvir isso, Lucas alfinetou: “Se tu ficou confuso, imagine quem ficou casado com você por 15 anos. Esse cara parece que não consegue viver com a paz. Ele fala que está pesado e fica procurando sarna para se coçar. Fica me expondo, fica se expondo e expondo tudo o que é nosso… Eu acho que esse cara tem que ser mais centrado na vida”, afirmou.

Então, Carlinhos se defendeu ao dizer que estava entediado. "O tédio de eu ficar tanto tempo sozinho, estou sempre só. Eu fico entediado também. Às vezes é o tédio de ficar tanto tempo sozinho. Não é aventura de TikTok, eu fico entediado".

Os sentimentos de Lucas Guimarães

O influenciador digital e apresentador Lucas Guimarães refletiu sobre a nova fase em sua vida após a separação de Carlinhos Maia. Os dois ficaram juntos por 15 anos e anunciaram o fim da união há poucas semanas. Agora, ele desabafou sobre como se sente.

"Agora, eu tô com a cabeça daquele jeito. Não vou mentir. Acredito que todo e qualquer término de um trabalho, relacionamento, família, não é fácil, é difícil; mas deixa no controle e no comando de tudo. Bora pra cima!", disse ele ao Portal Leo Dias.

Lucas ainda comentou sobre a repercussão de seu término na mídia. "É tudo muito intenso. E o ônus da figura pública é justamente essa pressão [da mídia], a saúde mental que acaba ficando um pouco bagunçada, mas entrego tudo nas mãos de Deus. As pessoas veem o quanto nós somos pessoas reais, então acho que é isso que o público tanto se identificou. Então vamos para cima, que tem muito trabalho", afirmou.

Passo a passo do anúncio e os rumores sobre a separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães:

Anúncio oficial – Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram oficialmente o fim do casamento nas redes sociais no sábado, 26 de julho. Tempo juntos – Eles estiveram juntos por 15 anos, compartilhando sonhos, alegrias, tristezas e amor. Comunicado conjunto – O comunicado explicava que, embora se amassem, decidiram seguir caminhos separados. Gratidão pelo relacionamento – A separação foi descrita como um passo em paz, com gratidão pelo amor que os uniu. Decisão madura – O casal afirmou que a decisão não foi tomada de última hora e que, após uma separação anterior, entenderam que precisavam de mais tempo para reavaliar a relação. Pedido de respeito – Eles pediram que o público respeitasse seu espaço e evitasse maldades, picuinhas e notícias falsas. Motivo da separação – Rumores surgiram sobre o motivo do término, apontando que Carlinhos Maia teria descoberto sua bissexualidade ao se interessar por uma mulher chamada Duda. Relação com Duda – Carlinhos e Duda, influenciadora digital, já haviam feito lives juntos, mas a publicação esclareceu que não houve traição. Distância entre o casal – Outro fator que teria contribuído para a separação foi a distância emocional entre Carlinhos e Lucas.

