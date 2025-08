Lucas Guimarães abre o jogo sobre término com Carlinhos Maia: 'Decisão mútua'

O apresentador Lucas Guimarães se pronunciou nas redes sociais sobre o fim de seu casamento com o influenciador digital Carlinhos Maia

Lucas Guimarãesquebrou o silêncio na noite deste sábado, 2, e se pronunciou nas redes sociais sobre o fim de seu casamento com o influenciador digital Carlinhos Maia. Através dos Stories, uma semana após o término, o apresentador deixou claro que a separação foi uma decisão mútua.

"Tô aqui deitado, gente, eu tava pensando mil e uma forma de vir aqui falar com cada um de vocês... Hoje faz exatamente uma semana que a gente se separou, tanto eu quanto Carlinhos. Foi uma decisão mútua , decisão nossa, devido a inúmeras coisas que só um casal que tem 15 anos sabe disso. Do seu dia-a-dia, do seu cotidiano, dos seus ganhos, das suas perdas, dos seus traumas, de tanta coisa que só a gente que viveu junto sabe disso", começou.

"Eu vou falar exatamente como eu tô, que é isso que é verdadeiro e transparece aí para vocês. 15 anos não são 15 dias. De fato, eu acredito que dessa vez a gente tá sentindo, acredito que a gente vai sentir quando sair pela porta o que é um término de verdade, a gente precisa colocar a verdade, a gente precisa colocar muitos pontos nos 'i'. O futuro só a Deus pertence, sabe? Eu sou muito uma pessoa muito temente a Deus, eu sei que o que tiver de acontecer daqui para frente irá acontecer", desabafou.

"Portanto, que eu seja muito feliz em cada decisão que eu tomar e que ele também siga a sua vida sendo muito feliz, muito próspero em tudo que ele for fazer e acredito que é tudo muito louco, sabe? É tudo muito intenso, que acaba o Brasil todo opinando o que é certo, o que é errado. Eu sei o quanto que vocês gostam de mim, o quanto que vocês me amam. E sabe que todo esse amor, esse carinho, ele é recíproco, de verdade mesmo. Só quem tem a oportunidade de estar comigo pessoalmente, sabe a forma como eu consigo retribuir isso, pessoalmente, olho no olho, abraço apertado, aquele calor humano, que eu amo, amo, amo, amo e aí isso me cura de tantas coisas que nem vocês imaginam", continuou.

"Então, não precisam ter dó de mim, piedade de mim, porque eu tenho pena é de Satanás, dó dele que nunca vai conseguir nada do que ele quer, que acima dele tá Deus e acima de Deus mais ninguém. Então, não precisam, porque assim como eu tô sofrendo, Carlinhos também sofre, ele tem esse jeito mais durão dele, de parecer que não, mas no final a gente sabe quando a ficha cair, que os dois vão estar sofrendo e acho que não dá para comparar quem sofre mais e quem sofre menos, cada um tem o seu jeito de seguir a sua vida daqui. Ah, Lucas, mas você está feliz? Não estou. Você está triste? Estou", confessou.

"Ah, mas por que terminaram? Porque até isso o amor ele se faz presente. Quando a gente ama muito alguém ou quando a outra pessoa também ama você, a gente chega numa conclusão que existe tanto amor que não pode mais estar havendo egoísmo, que não pode mais estar havendo ausências ou brigas ou tanta coisa. O amor também é deixar ir e eu acho que nesse momento a gente vinha em fases totalmente diferentes, cada um com a sua individualidade, eu acho que a gente se ama, mas o nosso casamento já passou por muita coisa e às vezes tem coisas que a gente cansa de lutar porque nós somos seres humanos. Mas eu amo demais Carlinhos, ele também me ama demais e vão para cima, né?", refletiu.

"Nosso casamento apesar de ter passado por tantas coisas né? Não é perfeito, a gente tá longe de ser um casal perfeito. Eu tenho os meus defeitos, o Carlinhos também tem os defeitos deles, dele. Ele é mais durão, mas só eu conheço aquele coração mole, nobre, que tanto ajuda as pessoas, inclusive, quanto que esse cara me ajudou e me ajuda em tudo que eu precisar. E a gente se ama ao ponto da gente agora deixar cada um ir para um outro caminho, para um outro objetivo, talvez lá na frente a gente vai saber se isso teve sentido ou não. Eu corro riscos, ele também corre riscos e Deus está no comando, no controle de tudo. Todos os recomeços eles são difíceis. Mas eu sou uma pessoa que já recomecei várias vezes na minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Desde quando perdi o perdi minha avó, perdi meu pai, perdi minha mãe em tão pouco espaço de tempo. Quem meu seguidor antigo sabe disso. E a vida é feita de recomeços, de coragem, de força, de luta, de fé. As coisas não são fáceis para ninguém, para a gente também não é diferente. E eu sei que Deus tá no controle de tudo", afirmou.

Lucas completou o desabafo ressaltando que precisou desse tempo sem aparece para entender tudo que estava acontecendo. " Fiquei uma semaninha que eu estava muito destruída assim mentalmente, emocionalmente, né? Muita coisa, muita informação, mas eu sei que eu vou ficar bem e vamos para cima. Eu só preciso de cada um de vocês. Deus e você não soltando a minha mão, a gente consegue chegar onde a gente nem imagina. Além do que imaginamos e sonhamos", finalizou.

Carlinhos Maia se declara para o ex-marido

O influenciador digital Carlinhos Maia surpreendeu ao fazer uma declaração de amor para seu ex-marido, Lucas Guimarães. Ele fez um post no Instagram para destacar a conexão que eles criaram enquanto estavam juntos.

Tanto que Carlinhos relembrou um vídeo antigo dos dois quando eram mais jovens e estava em um aeroporto. "Meu grande amor, amigo, filho da minha mãe rs. Estarei com você para sempre, nossa conexão vai além de tudo. Que você seja ainda mais próspero, respeitado e feliz. Sou seu fã, estarei torcendo como sempre", disse ele. Veja!

