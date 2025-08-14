CARAS Brasil
  Lucas Guedez confessa que publicou indireta para Zé Felipe: 'Não aguentei'
Desabafo

Lucas Guedez confessa que publicou indireta para Zé Felipe: 'Não aguentei'

O influenciador digital Lucas Guedez relembrou um episódio envolvendo seus amigos, a influenciadora digital Virginia e o cantor Zé Felipe

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 14/08/2025, às 07h29

Virginia, Lucas Guedez e Zé Felipe
Virginia, Lucas Guedez e Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

O influenciador digital Lucas Guedez relembrou um episódio envolvendo seus amigos, a influenciadora digital Virginia e o cantor Zé Felipe. Em maio, após desistir de viajar com o então casal para Portugal, ele publicou nas redes sociais um texto que muitos interpretaram como indireta — algo que, agora, ele admite ter sido realmente direcionado ao cantor.

Em entrevista à revista Quem divulgada nesta quinta-feira, 14, ele recordou o episódio. "Postei uma indireta... Levei bronca dos meus amigos porque fazia anos que eu não dava uma dessas. Apareceu no meu explorar uma frase muito boa, que servia muito para esse momento, e eu não aguentei. Aí é onde a gente luta: ficar quieto e se matar por dentro ou ir para a internet", detalhou.

E completou: "Publiquei uma indiretinha para o Zé, mas depois a gente conversou e ficou tudo bem. Na hora a gente faz na emoção, mas depois se arrepende porque tomou uma proporção que eu levei culpa até pelo fim do relacionamento dos dois e eu não tive culpa. Sei de fato as coisas que aconteceram e sigo tranquilamente e em paz".

Em seguida, detalhou que lidar com as fofocas é uma das partes chatas da fama. "A parte que mais odeio é lidar com as fofocas. Essa é a parte mais chata porque a gente não pode se defender. Isso é muito ruim, dói. A gente lê inverdades. Se eu rebati três fofocas foi muito em seis anos de internet. A Virginia não rebate porque se ela fala, a proporção fica muito maior. E como a gente sabe que aquilo é mentira, a gente deixa morrer", pontuou.

O que Lucas Guedez disse na indireta?

Em maio, o influenciador digital Lucas Guedez usou as redes sociais para informar que não participaria mais da viagem a Portugal, que faria parte da turnê de Zé Felipe. Ao publicar stories sobre o assunto, despertou suspeitas entre os seguidores de que poderia se tratar de uma indireta.

O influenciador se desculpou com os fãs em Portugal ao anunciar que não poderia mais participar da viagem, mas prometeu voltar em breve para encontrá-los. "Pra galera de Portugal… só passando pra avisar que não irei mais!! Peço desculpas a todos, estava muito feliz com minha ida e vi que mtooooooo de vocês tbm. Então peço compreensão e em breve (se Deus quiser) estarei ai pra conhecer cada um de vocês, obrigado pelo carinho!”, escreveu Lucas.

Nos stories, uma mensagem em especial chamou a atenção dos seguidores e gerou especulações.“Dar às pessoas a mesma importância que elas nos dão. Talvez seja esse o segredo”, compartilhou.

Leia também: De padaria ao estrelato digital: a história real de Lucas Guedez

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

