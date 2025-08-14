Lucas Guedez abre o jogo sobre Gkay: ‘Preferi cortar relações’

Lucas Guedez surpreende ao falar abertamente sobre o fim da amizade com Gkay e revela os bastidores de como era a amizade deles

O influenciador digital Lucas Guedez surpreendeu ao falar abertamente sobre o fim da amizade com a influencer Gkay. Ele contou que rompeu a amizade com ela há algum tempo e que foi uma decisão dele se afastar.

Em entrevista ao site Quem, o artista disse que eles se afastaram após o período em que ela foi cancelada em 2022 porque ele ficou magoado quando ela não agradeceu pelo apoio que ele deu. Inclusive, ele contou que eles brigavam nos bastidores.

"A Gkay foi uma amizade muito boa, mas foi desgastando com o tempo. Continuo muito grato. Ela fez muito por mim. Só que no off, que a gente não mostrava, a gente brigava muito, ela sempre queria estar certa e fazer do jeito dela. Ela fez parte da minha vida e hoje não faz mais. Não é fácil perder a amizade de uma pessoa que você ama muito, independentemente das coisas que aconteceram, mas preferi eu mesmo cortar relações", disse ele.

E completou: "Desejo muito sucesso para ela. Sei que ela está muito feliz e muito gata, realizando um dos maiores sonhos dela, que é a moda. Torço para que ela seja muito feliz e continue realizando os sonhos dela. Ela é uma pessoa que hoje não quero mais perto da minha vida, mas tem todo o meu respeito".

O apartamento luxuoso de Lucas Guedez

O influenciador digital Lucas Guedez tem um lar para chamar de seu! Ele se mudou para um apartamento em bairro nobre da zona sul de São Paulo e finalizou a decoração dos ambientes.

Nas redes sociais, ele mostrou os detalhes da nova decoração, que conta com móveis elegantes e obras de arte. Inclusive, Lucas mostrou o seu quarto, que tem uma cama com enxoval repleto de almofadas.

"Agora tenho um lar e posso chamar de MEU!!! Antes de qualquer agradecimento, eu quero muito em primeiro lugar agradecer e honrar o nome daquele que NUNCA me fez desistir.. daquele que nos piores momentos me mostrou que valeria muito a pena continuar.. chorei mto, e continuo chorando.. porque nem nos meus maiores e menores sonhos eu imaginei ter uma casa do meu jeitinho.. só sei que quando Deus honra, ELe HONRAAAAA pra valer!!! Quando você é verdadeiro, fiel, honest e justo, Deus lhe surpreende.. então, obrigado por tudoooooo papai do céu.. Obrigado pela minha casinha, meu lar, minha morada.. Obrigado!!! Obrigado todas as varoas/familia/amigos por me lembrar do quão amado eu sou!!! Meu coração está transbordando de alegria e gratidão, passa um filme longo na minha cabeça agora.. que eu só consigo chorar e agradecer!", disse ele.

Conheça o novo lar de Lucas Guedez:

Você sabia? Virginia já expulsou Lucas Guedez de casa

Tudo começou quando Lucas Guedez disse que uma pessoa estava criticando Virginia Fonseca em uma conversa. Ao ouvir a história, Virginia pediu para o amigo defendê-la, mas ele entendeu que ela queria que ele não falasse mais com a pessoa. Com isso, eles discutiram.

"O Lucas comentou de uma pessoa que ligou para ele e essa pessoa começou a meio que falar mal de mim. Começou a querer me menosprezar. E o Lucas contando na mesa. E eu falei: ‘Eu só ficaria muito chateada se, na mesa com essa pessoa, ela falar e você não me defender porque aí eu não acho que seja amizade’. O Lucas interpretou de outra forma. Ele interpretou como se eu estivesse falando que ele não podia encontrar essa pessoa”, disse ela.

E ele deu a sua versão: "Eu lembro até hoje da cena na mesa, e eu entendi: ‘Você não quer que eu ande com essa pessoa?’. Me deu um gatilhinho que eu não sabia que eu tinha, o gatilho de alguém de me proibir de fazer algo. Na hora que ela falou isso, eu falei: ‘A última amizade que eu aceito comandar a minha vida é você’”.

Virginia contou o que aconteceu na sequência: "Lucas saiu emburrado, eu também fiquei emburrada. Ele entrou para dentro do quarto e começou a postar indireta”. Lucas completou: "Liguei para o Álvaro para me ajudar: ‘Eu briguei com a Virginia’. E tirei um print”.

Por fim, Virginia foi conversar com Lucas e ela o expulsou de casa. "Eu entrei no quarto e falei: ‘Vamos resolver, eu falei isso e você entendeu isso’. Eu falei: ‘Quer saber, Lucas? Pega suas coisas e vai embora amanhã’”, finalizou.

