Lucas Guedez relata desespero ao ser confundido com influencer polêmico

O influenciador digital Lucas Guedez usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 14, para compartilhar um breve desabafo com o público. Em uma sequência de vídeos, o amigo de Virginia Fonseca relatou um episódio de desespero após ser confundido com influencer polêmico em um aeroporto.

De acordo com Guedez, algumas pessoas acreditaram que ele seria Hytalo Santos, influenciador envolvido em uma série de polêmicas recentemente. O jovem ainda contou que tentou explicar quem realmente era, mas duas senhoras só acreditaram quando uma funcionária do aeroporto confirmou.

"Isso já vem acontecendo há um tempo. Sempre conto para os meus amigos 'rindo' que sou confundido com o Hytalo Santos. E, hoje, depois de acontecer esse caso todo, duas senhoras começaram a me xingar no aeroporto. Me xingando muito e dizendo 'a polícia está atrás de você' ", declarou ele.

"Eu me tremi tanto, uma situação tão constrangedora... não estou nem conseguindo falar [direito], estou nervoso. Fiquei pálido, comecei a me tremer todinho e elas ficavam gritando para mim. Tirei o fone [de ouvido] para entender e falei: 'Moça, você está me confundindo'. Ela: 'Não, a polícia está atrás de você'", continuou.

Em seguida, Lucas Guedez deixou um agradecimento à profissional da companhia aérea após a ajuda: "Moça, Deus te abençoe. Eu fiquei sem graça, comecei a sair da situação porque o aeroporto inteiro ficou olhando e eu fiquei com muita vergonha. A moça começou a me defender. Eu sempre odiei ser confundido com essa pessoa, ainda mais depois de tudo o que aconteceu", finalizou o influenciador.

