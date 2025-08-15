CARAS Brasil
  2. Lucas Guedez relata desespero ao ser confundido com influencer polêmico
Atualidades / Gente!

Lucas Guedez relata desespero ao ser confundido com influencer polêmico

Lucas Guedez fez um desabafo ao revelar que foi hostilizado em aeroporto ao ser confundido com outro influencer: 'Começaram a me xingar'

por Rafaela Oliveira
Publicado em 15/08/2025, às 09h08 - Atualizado às 09h09

O influenciador digital Lucas Guedez usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 14, para compartilhar um breve desabafo com o público. Em uma sequência de vídeos, o amigo de Virginia Fonseca relatou um episódio de desespero após ser confundido com influencer polêmico em um aeroporto.

De acordo com Guedez, algumas pessoas acreditaram que ele seria Hytalo Santos, influenciador envolvido em uma série de polêmicas recentemente. O jovem ainda contou que tentou explicar quem realmente era, mas duas senhoras só acreditaram quando uma funcionária do aeroporto confirmou.

"Isso já vem acontecendo há um tempo. Sempre conto para os meus amigos 'rindo' que sou confundido com o Hytalo Santos. E, hoje, depois de acontecer esse caso todo, duas senhoras começaram a me xingar no aeroporto. Me xingando muito e dizendo 'a polícia está atrás de você'", declarou ele.

"Eu me tremi tanto, uma situação tão constrangedora... não estou nem conseguindo falar [direito], estou nervoso. Fiquei pálido, comecei a me tremer todinho e elas ficavam gritando para mim. Tirei o fone [de ouvido] para entender e falei: 'Moça, você está me confundindo'. Ela: 'Não, a polícia está atrás de você'", continuou.

Em seguida, Lucas Guedez deixou um agradecimento à profissional da companhia aérea após a ajuda: "Moça, Deus te abençoe. Eu fiquei sem graça, comecei a sair da situação porque o aeroporto inteiro ficou olhando e eu fiquei com muita vergonha. A moça começou a me defender. Eu sempre odiei ser confundido com essa pessoa, ainda mais depois de tudo o que aconteceu", finalizou o influenciador.

Lucas Guedez confessa que publicou indireta para Zé Felipe

O influenciador digital Lucas Guedez relembrou um episódio envolvendo seus amigos, a influenciadora digital Virginia e o cantor Zé Felipe. Em maio, após desistir de viajar com o então casal para Portugal, ele publicou nas redes sociais um texto que muitos interpretaram como indireta — algo que, agora, ele admite ter sido realmente direcionado ao cantor.

Em entrevista à revista Quem divulgada na quinta-feira, 14, ele recordou o episódio. Lucas também detalhou que lidar com as fofocas é uma das partes chatas da fama; confira mais detalhes!

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Lucas GuedezHytalo Santos

