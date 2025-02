Luana Xavier anuncia decisão sobre maternidade: 'Passo importante na minha vida'

A atriz Luana Xavier usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para anunciar uma decisão que tomou sobre maternidade. Veja o que ela disse!

A atriz Luana Xavierusou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para anunciar uma decisão que tomou sobre maternidade. Em um vídeo compartilhado, ela contou que resolveu congelar óvulos aos 37 anos de idade para garantir o benefício da dúvida sobre a possibilidade de ter filhos futuramente.

"Ser ou não ser mãe? Gestar ou não gestar? Será que a maternidade vai fazer parte da minha vida um dia? Essas perguntas me rondaram por muitos anos, mas quando completei 35 anos (2 anos atrás) as dúvidas ficaram pairando incessantemente na minha cabeça. É que, segundo estudos, 35 anos é a idade limite ideal para congelamento de óvulos. Mas esse dado não impede que mulheres 35+ também congelem. Eis que agora, aos 37 anos, e com uma boa reserva ovariana, eu finalmente decidi congelar óvulos", contou ela na publicação.

Em seguida, citou as médicas que foram importantes nessa decisão. "Essa decisão não foi tomada do dia para noite e eu sinto que é um passo importante na minha vida. E esse passo me dá o benefício da dúvida, me traz mais autonomia e também me dá mais tempo pra refletir sobre a decisão de gerar um filho ou não. Com a medicação que tenho tomado para o procedimento, os hormônios tão “pintando” aqui dentro , mas a certeza é de que tô muito feliz. De verdade".

Recentemente, Luana Xavier falou sobre sua relação com o corpo após realizar uma cirurgia bariátrica. Ela, que perdeu cerca de 55 kg, contou que passar por esse procedimento foi a sua "decisão mais acertada". "O mais lindo de tudo para mim nessa cirurgia foi que, pela primeira vez na vida, eu me coloquei como prioridade". Leia a entrevista completa!

