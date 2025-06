A atriz Luana Piovani surge irritada em vídeo e expõe bate-boca com homem durante viagem na aeronave após reclamação dele; entenda

Nesta sexta-feira, 20, a atriz Luana Piovani, de 48 anos, veio, por meio de uma série de vídeos publicados nos stories de seu perfil no Instagram, expor uma confusão que teve com um passageiro do avião que estava após ele reclamar do barulho que os filhos dela faziam durante a viagem . Ela, que estava com os gêmeos, Bem e Liz, de 10 anos, do relacionamento com o surfista Pedro Scooby, relatou:

Confusão com passageiro

“As crianças estavam sentadas no meu lado e eu do lado de uma senhora. Na frente deles, tinham dois senhores, ingleses. Sabe aquele velho com cara de insuportavelmente chato? Quando as crianças sentaram, eu falei: ‘Olha só, vocês dois não fiquem se mexendo porque vai mexer a cadeira e esse velho vai reclamar'”, começou.

E continuou: “Os meninos maravilhosos, educadérrimos, desenharam quase o voo inteiro. Uma hora eles começaram a cantarolar, mas num volume dos dois ali nas cadeiras, não cantando alto”.

O passageiro, então, reclamou do barulho das crianças para a atriz, mas Piovani relutou: “Ele ficou surpreso por eu não concordar com ele. Ele teve a coragem de falar assim para mim: ‘Eles estão me incomodando’. E eu disse: ‘Eu te desejo um bom voo'”, continuou.

“Sabe quando você sente aquela energia de confusão? Vocês sabem que eu sou tão maluca, e eu estou tão cansada de homem hétero branco privilegiado, que eu fiquei pensando em várias coisas que ele poderia fazer e o que eu faria em seguida”, afirmou.

A atriz ainda expôs que chegou perto de arranjar uma confusão ainda maior com o passageiro. “Eu fiquei quase que desejando que ele fizesse alguma coisa porque eu queria ‘arrebentar’ aquele velho“, confessou.

Confira, abaixo, os relatos na íntegra:

Luana Piovani conta como defendeu os filhos em voo - parte 1 pic.twitter.com/yQhp6i8z5W — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 20, 2025

Luana Piovani conta como defendeu os filhos em voo - parte 2 pic.twitter.com/421XqMzR4B — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 20, 2025

