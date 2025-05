Luana Piovani sai em defesa de Bella Campos após ‘nota 0’ de colunista

Luana Piovani alfineta ao reagir às críticas para a atuação da atriz Bella Campos como Maria de Fátima na novela Vale Tudo

A atriz Luana Piovani saiu em defesa da atriz Bella Campos nas redes sociais. Ela reagiu ao ver que a colega de profissão recebeu uma nota zero na coluna Play, do Jornal O Globo, nesta quarta-feira, 21.

A coluna é tradicional no jornal e aborda temas sobre o universo do entretenimento e da teledramaturgia brasileira. Todas as semanas, a colunista Anna Luiza Santiago dá notas 10 e 0 para atores, programas de TV e streaming. Desta vez, ela deu a nota baixa para Bella Campos e justificou sua decisão. “[Zero] Para o desempenho de Bella Campos como Maria de Fátima em Vale Tudo, cheio de oscilações. O resultado fica inconsistente. O papel, central, exige mais. Outro ponto é que a personagem virou periguete no remake”, escreveu ela.

Ao ver a nota para Bella, Luana disse: "Como se quem deu zero soubesse ‘fritar um ovo’. Nojo dessa coluna. Não! Zero meu ovo esquerdo”. Ela ainda compartilhou um recado escrito por outra pessoa, que dizia: “Acho tão cruel e deselegante dar nota zero em público pro trabalho de alguém, ainda mais uma atriz que está começando e se esforçando. A pessoa não pensa na repercussão que isso pode ter na vida da guria”.

Sogra de Virginia também saiu em defesa da influenciadora

A empresária Poliana Rocha, que é esposa de Leonardo, surpreendeu ao rebater publicamente um comentário da atriz Luana Piovani sobre sua nora, Virginia Fonseca. Ela ficou irritada ao ver o tom da fala da atriz ao alfinetar a influencer sobre o depoimento na CPI das Bets.

Em sua resposta, Poliana deu a entender que Piovani teria criticado Virginia porque estaria desocupada. "Nossa, coitada! Que fala mais amarga! Deus tenha misericórdia de você! Será que a TV brasileira não encaixa essa pessoa em algum papel nas telinhas? Assim ela preencheria seu tempo e ficaria mais amável com o próximo, sem pesos, nem inveja. Seria um ato de compaixão para acabar qualquer amargura no seu coração. Alô TVs, empreguem essa moça. Talento ela tem", disse ela.