Luana Piovani e Zé Felipe trocam alfinetadas após atriz criticar Virginia; entenda

Luana Piovani rebateu um comentário de Zé Felipe, que não ficou calado após ela criticar a postura e o comportamento de Virginia Fonseca

A atriz Luana Piovani rebateu publicamente um comentário do cantor Zé Felipe, que não ficou calado após ela criticar a postura e o comportamento da influenciadora Virginia Fonseca durante o depoimento na CPI das Bets, que aconteceu na terça-feira, 13.

Em seu perfil na rede sociail, ela compartilhou o print de um internauta que pedia para ela rebater o sertanejo. “Lu, que hora você vai acordar? O Brasil está esperando você macetar o Zé Felipe. Consegue dar uma previsão de horário mais ou menos, estamos ansiosos”, escreveu o seguidor. Ela, então, retrucou: “ Só estamos por isso né? Não jogo luz em sombra”.

E Zé Felipe não ficou calado. "Fusível deve tá queimado, joga luz em nenhum lugar".

Luana Piovani e Zé Felipe trocam alfinetadas

O que Luana Piovani falou de Virginia Fonseca?

Após o depoimento de Virginia Fonseca na CPI das Bets, Luana Piovani compartilhou uma foto da influencer e opinou: "Fico com ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando em Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela".

Logo depois, Zé Felipe respondeu para Luana Piovani. "Acordei já com a notícia desse matusalém querendo biscoitar. Oh Luana Piovani, vai tomar no seu c*, pelo amor de Jesus", afirmou ele.

E Poliana Rocha também se manifestou sobre o assunto. "Nossa, coitada! Que fala mais amarga! Deus tenha misericórdia de você! Será que a TV brasileira não encaixa essa pessoa em algum papel nas telinhas? Assim ela preencheria seu tempo e ficaria mais amável com o próximo, sem pesos, nem inveja. Seria um ato de compaixão para acabar qualquer amargura no seu coração. Alô TVs, empreguem essa moça. Talento ela tem", disse ela.

CPI das Bets

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi até o Senado, em Brasília, nesta terça-feira, 13, para prestar depoimento como testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. Veja como foi a participação dela.

