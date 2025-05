Luana Piovani critica Zé Felipe após troca de farpas: 'Não tem'

A atriz Luana Piovani voltou a alfinetar o cantor Zé Felipe, marido de Virginia Fonseca, após os dois trocarem farpas; entenda

A polêmica envolvendo Zé Felipe e Luana Piovani ganhou um novo capítulo. Após os dois trocarem farpas nos últimos dias, nesta quinta-feira, 15, a atriz criticou novamente o marido de Virginia Fonseca.

Por meio das redes sociais, Luana compartilhou uma publicação descrevendo a atitude de Zé Felipe como um ato machista e aproveitou para deixar uma mensagem: " Ignorantes não têm vocabulário, linha de raciocínio e tampouco retórica ", escreveu a famosa na legenda.

A atriz, vale lembrar, já afirmou anteriormente que não discutiria mais com o cantor. "Não jogo luz em sombra", declarou ela. Zé Felipe, por sua vez, também se manifestou após a declaração: "Fusível deve estar queimado. Joga luz em nenhum lugar".

A troca de alfinetadas entre os dois famosos começou depois que Luana Piovani criticou publicamente o comportamento de Virginia Fonseca durante o depoimento da influenciadora digital na CPI das Bets, ocorrida na última terça-feira, 13, em Brasília.

"Fico com ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando em Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela", disse a atriz, na ocasião. O marido de Virginia, então, saiu em defesa da influenciadora: "Acordei já com a notícia desse matusalém querendo biscoitar. Oh Luana Piovani, vai tomar no seu c*, pelo amor de Jesus", disparou Zé Felipe.

Luana Piovani alfineta Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Sogra de Virginia também saiu em defesa da influenciadora

A empresária Poliana Rocha, que é esposa de Leonardo, surpreendeu ao rebater publicamente um comentário da atriz Luana Piovani sobre sua nora, Virginia Fonseca. Ela ficou irritada ao ver o tom da fala da atriz ao alfinetar a influencer sobre o depoimento na CPI das Bets.

Em sua resposta, Poliana deu a entender que Piovani teria criticado Virginia porque estaria desocupada. "Nossa, coitada! Que fala mais amarga! Deus tenha misericórdia de você! Será que a TV brasileira não encaixa essa pessoa em algum papel nas telinhas? Assim ela preencheria seu tempo e ficaria mais amável com o próximo, sem pesos, nem inveja. Seria um ato de compaixão para acabar qualquer amargura no seu coração. Alô TVs, empreguem essa moça. Talento ela tem", disse ela.

O depoimento de Virginia Fonseca na CPI das Bets

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi até o Senado, em Brasília, na última terça-feira, 13, para prestar depoimento como testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. Veja como foi a participação dela!

Leia também: Virginia expõe conversa com Soraya Thronicke após clima tenso na CPI das Bets: "Pedi desculpas"