Luana Piovani celebra momento especial de Pedro Scooby com o filho

A atriz Luana Piovani dividiu um registro especial do primogênito com o surfista Pedro Scooby em um momento 'pai e filho'

A atriz Luana Piovani encantou os seguidores no domingo, 18, ao compartilhar um momento bastante especial do filho mais velho, Dom, com o pai, Pedro Scooby. Em seu perfil oficial, a artista publicou uma foto dos dois em uma praia observando o mar.

Na legenda da postagem, Luana celebrou o momento único entre os dois: "P ai compartilhando expertise com filho, lembrou-me o amado e exemplar José ", escreveu a atriz, que também compartilhou o depoimento do primogênito sobre o dia especial.

"Hoje o dia foi irado, tive um campeonato, passei para as semi e perdi no último minuto das semis. Mas mesmo assim, hoje o dia foi irado", declarou o filho mais velho de Luana Piovani e Pedro Scooby. Para completar o carrossel de fotos, ela também dividiu outros registros especiais que marcaram sua semana, incluindo um vídeo de uma de suas apresentações.

"Orgulho da minha cantoria, do meu corpo bem cuidado com exercício e disciplina (eu disse bem cuidado, não perfeito), do meu ofício bem feito e bem recebido", disse a atriz na legenda.

Vale lembrar que, atualmente, Dom reside com o pai e a madrasta, Cintia Dicker, no Rio de Janeiro. Além do menino de 13 anos, Luana Piovani e Pedro Scooby também são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 9 anos. Os pequenos moram com a atriz em Portugal.

Luana Piovani divide momento especial do filho com Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Como está a relação entre Pedro Scooby e Luana Piovani?

Recentemente, Pedro Scooby abriu o jogo e revelou como está sua relação com a ex-esposa, Luana Piovani, de quem se separou em 2019. Apesar de receber algumas alfinetadas da atriz as vezes, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, garantiu que o clima entre eles é de paz.

" Está tudo bem com ela, a gente se fala. Não somos inimigos, não! ", declarou Scooby em entrevista ao portal 'Paparazziando famosos'. Em janeiro deste ano, durante uma interação com o público, Luana Piovani também comentou sobre a atual relação com o ex-marido.

Na época, a famosa contou que, apesar de possuírem questões a serem resolvidas judicialmente, os dois se dão bem. "Nossa relação pessoal está maravilhosa, porém ainda existem os processos. Mordaça. Eu quero que o tribunal brasileiro seja responsável pelas responsabilidades parentais…", disse Piovani, sem entrar em detalhes.

