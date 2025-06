Luan Pereira se pronuncia após acusações de término por telefone: ‘Não entendo’

Em vídeo, o cantor Luan Pereira desabafa e responde às acusações sobre o término do noivado com a influenciadora Duda Corrêa; saiba detalhes!

Nesta quinta-feira, 5, Luan Pereira, de 21 anos, abriu o jogo sobre o término do noivado com Duda Corrêa. Após as acusações feitas pela influenciadora, o cantor revelou que, de fato, terminou o relacionamento por telefone, mas afirmou que não houve surpresas em relação a essa decisão.

"Ela sabe muito bem, a família dela sabe muito bem o que aconteceu. Eu recorri muito a eles, no desespero, chorando muito, pedindo para eles ajudarem ela a se ajudar. Ela sempre me pediu o básico: respeito, fazia tudo, melhorava em tudo, deixava de seguir... Queria deixar quem está do meu lado confortável", confessou.

"Tive essa conversa não foi 10, não foi 20 vezes. Sentei para ter conversas sérias, chorava, e mostrava o meu lado para tentar fazer com que as ideias batessem, apesar de muitas diferenças. Eu não entendo porque ela postou isso, creio eu que foi pelo fato das pessoas atacarem ela sem necessidade”, apontou o sertanejo.

Elogios à ex

Luan Pereira fez elogios à ex-namorada ao falar sobre o término e destacou a forma como ela reagiu: "A Duda foi, até o momento, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, só não deu certo. Foi um jeito dela se defender, e eu respeito totalmente. Só passei aqui para dizer a vocês que não houve surpresa nenhuma".

O cantor relatou que tentou diversas vezes conversar pessoalmente com Duda Corrêa para salvar o relacionamento, mas que, apesar dos esforços, as coisas esfriaram, e ele decidiu colocar um ponto final. "Principalmente da parte dela, porque avisei diversas vezes, frente a frente, olhando no olho. Implorando que nós nos ajudássemos para podermos casar, ter filhos. Da parte dela foi só esfriando, e eu não consegui manter. Pus um final nisso. D eus tá no comando e tem o melhor para todo mundo. Não inventem histórias" , finalizou Luan.

Confira o pronunciamento de Luan Pereira:

Leia também: Luan Pereira passa por susto durante viagem de avião: 'Achei que ia cair'