Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  Luan Pereira se manifesta após rumores de romance com influenciadora
Atualidades / ROMANCE

Luan Pereira se manifesta após rumores de romance com influenciadora

O cantor Luan Pereira se pronunciou sobre os rumores de que estaria vivendo um relacionamento com a modelo e influenciadora Victória Miranda

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 27/08/2025, às 07h04

Victória Miranda e Luan Pereira
Victória Miranda e Luan Pereira - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Luan Pereira usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para comentar os rumores de um possível relacionamento com a modelo e influenciadora Victória Miranda. Em vídeo, ele explicou que, embora estejam se conhecendo, ainda não assumiram nada oficialmente.

“Vamos falar de mais fofoca. Eu vi meu nome circulando e tão falando por aí que eu tô namorando. Vou ser direto: não estamos namorando, estamos nos conhecendo. Os relacionamentos devem ser construídos com conexões; você precisa se divertir, conhecer a pessoa para, enfim, assumir o compromisso. Estou conhecendo uma pessoa maravilhosa, mas não estamos namorando ainda”, declarou Luan.

Rumores

Os rumores começaram após Victória publicar fotos segurando um buquê de rosas vermelhas. As rosas foram enviadas por Luan, que comentou a postagem com emojis de rosas, prontamente respondidos por ela com corações. Além disso, o sertanejo vem interagindo com frequência no perfil da influenciadora, com curtidas, elogios e mensagens.

Além disso, Victória passou a última semana no Rio de Janeiro acompanhando Luan, que ensaia para o Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. A influenciadora esteve com ele nos Estúdios Globo e compartilhou registros no local.

Quem é Victória Miranda

Natural de Goiânia (GO), Victória Miranda é criadora de conteúdo de moda e lifestyle. Mantém perfis ativos no Instagram (cerca de 247 mil seguidores) e no TikTok (aproximadamente 2,1 milhões), onde costuma publicar looks do dia, provadores, tutoriais de beleza e skincare, além de bastidores de eventos e viagens.

Recentemente, ela reagiu a boatos de que teria ficado com o cantor Zé Felipe. Após a fofoca ser desmentida pela assessoria do artista, a influencer postou um pronunciamento em seus stories. "E amigas sim, eu sei que estou em páginas de fofoca e a minha saúde mental está em dia, amo vocês. Ah e quem falou novela acertou", escreveu ela.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

