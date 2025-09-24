Luan Pereira posta vídeo de Zé Felipe e Ana Castela e detalhe chama atenção: ‘Eu vi’

Zé Felipe aparece ao lado de Ana Castela em vídeo compartilhado por Luan Pereira, e um detalhe chama atenção dos fãs; veja!

O cantor Zé Felipe está em Londrina, no Paraná, na companhia da cantora Ana Castela e nesta terça-feira, 23, os dois se encontraram com o sertanejo Luan Pereira e outros amigos em um barzinho da cidade. Nas redes sociais, Luan compartilhou um vídeo do encontro, e um detalhe chamou a atenção do público em meio aos rumores de romance entre o filho de Leonardo e a Boiadeira.

No vídeo compartilhado, é possível notar que Luan surpreendeu os amigos ao começar a gravar stories. No ínício, Zé Felipe parece colocar a mão sobre a perna de Ana Castela, o que chamou a atenção dos seguidores. Ao perceber que estava sendo filmado, ele rapidamente retirou a mão e acenou para a câmera.

Nos comentários, fãs opinaram: “Tá rolando eu vi a mão”, disse uma. “A mão diz tudo e eu estou amando”, comentou outra. “Achou a parceira perfeita: tem dinheiro, mas continua simples, assim como ele. Sem falar que as amizades dela são de outro nível”, sugeriu uma terceira pessoa.

Vale lembrar que Ana Castela anunciou o fim do seu namoro com Gustavo Mioto em dezembro de 2024. O relacionamento, marcado por várias idas e vindas, iniciou em 2023. Já Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação no dia 27 de maio de 2025. Os dois estavam casados desde 2021.

Veja o momento:

Rumores

Para quem não se lembra, os rumores sobre um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela começaram no fim de junho, após um encontro dos dois em Orlando, nos Estados Unidos. Na ocasião, a cantora negou publicamente qualquer envolvimento com o filho de Leonardo.

Por meio de sua assessoria, Zé também se manifestou sobre o assunto e negou qualquer relação romântica com a artista, alegando que a ida do cantor aos EUA foi apenas para trabalho. “Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos“, informaram.

Nos últimos dias, os artistas se encontraram para a gravação de um trabalho juntos em Goiânia. Zé e Ana devem lançar uma canção juntos em breve e já fizeram a alegria dos fãs ao posarem lado a lado e com looks no estilo country. “Coloca o chapéu que lá vem a pedrada”, disseram na legenda.

