Luan Pereira anuncia fim do relacionamento com Maria Eduarda Corrêa: 'Maior dor da vida'

O cantor Luan Pereira anunciou na manhã desta quinta-feira, 5, o fim de seu relacionamento com Maria Eduarda Correa. Leia mais!

O cantor Luan Pereira está solteiro novamente. Na manhã desta quinta-feira, 5, o artista anunciou o fim de seu relacionamento com Maria Eduarda Correa. A revelação sobre o término foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais.

"A maior dor da vida ter que vir fazer isso mas...Passando aqui para esclarecer que eu e a Duda não estamos mais juntos. Foi uma decisão tomada com muito respeito. Seguiremos caminhos diferentes, cada um com vontades e objetivos pessoais distintos, que acabaram nos levando a essa escolha", iniciou ele.

Que complementou: "Sou grato a Deus por ter colocado a Duda na minha vida e por tudo o que vivemos juntos. Aprendi tanto! Só peço a compreensão e o respeito de sempre. Deus tem um propósito pra tudo nessa vida!", disse.

Luan Pereira anuncia fim de noivado com Maria Eduarda — Foto: Reprodução/Instagram

O relacionamento de Luan Pereira e Maria Eduarda

O ex-casal oficializou o relacionamento em agosto de 2024. Para o pedido de namoro, Luan ajoelhou segurando uma aliança de compromisso enquanto a loira estava montada em um cavalo, emocionada. "Agora sim o pedido de namoro oficial, você foi a resposta das minhas orações", escreveu ele na legenda da publicação.

Na época, Maria Eduarda fez questão de responder nos comentários do post. "Melhor dia da vida, te amo muito! Obrigada por me fazer sentir amada", escreveu ela.

Quem é Maria Eduarda?

Nas redes sociais, Maria Eduarda tem 174 mil seguidores e costuma mostrar momentos de sua rotina, as viagens e também seus looks. Ela gosta de cavalos e também de curtir a natureza, tanto que as fotos dela costumam ter um estilo country e estuda Agronomia, em Ourinhos, São Paulo.

