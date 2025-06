Lua de mel: Isis Valverde curte a costa italiana com o marido bilionário

A atriz Isis Valverde e o marido, o empresário Marcus Buaiz, curtem os dias de recém-casados na Europa; eles oficializaram a união no dia 3 de maio

Neste sábado, 7, a atriz Isis Valverde compartilhou, nos stories de seu perfil no Instagram, novos registros da lua de mel ao lado do marido, o empresário Marcus Buaiz, na Itália . Isso porque ela está renovando o bronzeado na costa do país. Os recém-casados estão em uma praia próxima a Aglientu, na Sardenha.

Além de registrar a sua vista para o mar, em um dos cliques Isis apareceu usando um biquíni preto com alças metalizadas.

Isis e Marcus oficializaram a união no dia 3 de maio em Jarinu, interior de São Paulo.

Confira, abaixo, os mais recentes registros da lua de mel:

Isis Valverde e Marcus Buaiz curtem a lua de mel na Itália - Foto: Reprodução/Instagram

Isis Valverde e Marcus Buaiz na Itália pic.twitter.com/LKkc9Dke14 — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 7, 2025

Por que Isis Valverde e Marcus Buaiz demoraram para curtir a lua de mel?



Um mês após oficializarem a união durante uma cerimônia intimista, Isis Valverde e Marcus Buaiz viajam rumo à Itália. Os motivos que levaram os recém-casados a viajarem para aproveitarem a lua de mel foram profissionais.

Isso porque o empresário estava envolvido na divulgação de seu livro, 7 Leis da Conexão, lançado no final de abril em São Paulo. Ele também participou de um coquetel de lançamento da obra no Barlavento, em Vitória, no Espírito Santo.

Já Isis Valverde tinha compromissos profissionais agendados antes da viagem, que incluíam uma passagem pelo Rio de Janeiro.

