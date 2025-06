Lorena Queiroz revela se Carlo Porto terminou casamento; confira

De acordo com fontes da CARAS Brasil, atriz comenta vida amorosa de Carlo Porto durante episódio do podcast This Is Uz, que vai ao ar nesta sexta, 13

Pai e filha em Carinha de Anjo (SBT, 2016-2018), Carlo Porto (43) e Lorena Queiroz (14) têm uma amizade que atravessa os sets de filmagem. A conexão entre os dois é tão forte que, de acordo com fontes da CARAS Brasil, a adolescente revela o status de relacionamento do artista durante o podcast This Is Uz, no episódio desta sexta-feira, 13.

O fim do relacionamento de Carlo Porto já havia se tornado assunto no fim do mês de maio, porém, voltou à tona nesta semana . Durante a entrevista do ator ao podcast apresentado pela atriz e Sofia Schaadt (14), que vai ao ar às 14h no YouTube, Lorena brinca que seu pai da ficção está solteiro, confirmando o término do casamento.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria do artista afirmou que não irá se manifestar sobre o assunto. Porto era casado com a cantora Liah Soares (45) desde 2019, apesar de terem passado cerca de cinco meses separados em 2024. Juntos, eles são pais de Maria Liz (3).

Após o curto período separados, artista anunciou que tinha reatado a relação com a então esposa em entrevista à CARAS Brasil. Discreto quanto à vida pessoal, ele esclareceu que como os dois são figuras públicas, alguns compromissos estavam impactando o relacionamento.

Nascido em Governador Valadares, no interior de São Paulo, Carlyle Oliveira Porto se tornou nacionalmente conhecido como Carlo Porto. O ator iniciou sua carreira na Globo e tem passagens por diversas emissoras, brilhando em papéis como Gustavo Lários em Carinha de Anjo, no SBT, Adão em Gênesis, Saul em Reis e Xerxes I em A Rainha da Pérsia, da Record.

