Lorena Queiroz revela como lida com a fama: 'Não lembro como era minha vida antes disso'

Lorena Queiroz (13) alcançou o estrelato em 2016 quando ainda tinha cinco anos de idade. Ela passou no teste e foi a escolhida para interpretar Dulce Maria, a protagonista mirim de Carinha de Anjo, no SBT. Hoje uma adolescente, soma quase 9 milhões de seguidores só em uma rede social.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz conta como lida com a fama e fala sobre o carinho que tem por Bia Arantes (31), que interpretou a irmã Cecília e sua madrasta na novela infantil que foi sucesso de audiência em sua época de exibição.

"Para mim é algo normal. Como comecei a atuar muito pequena, eu já não lembro como era minha vida antes disso. Estreei na TV aos cinco anos e, desde então, sou reconhecida nas ruas e isso não é um problema para mim. Adoro receber o carinho do público, dos fãs... Também recebo com muito carinho todo mundo que vem falar comigo, é muito gratificante saber que tudo o que fiz gerou frutos positivos", conta.

A atriz revela que o contrário da abordagem dos fãs acontece só quando está fora do país. No Brasil, o carinho continua até os dias de hoje. "Confesso que é até estranho quando vou para algum país ou estou em algum lugar que não me reconhecem [risos]", revela.

O último trabalho de Queiroz foi em A História Delas (2023) no Disney+. Foi na série que ela reencontrou Bia Arantes, com quem estrelou a novela do SBT. Mesmo com o fim da trama e a vida agitada, as duas mantém contato.

"Amo a Bia! A gente tem um carinho muito grande uma pela outra, nos falamos com muita frequência. Foi muito bom reencontrá-la e, mais que isso, ter a chance de interpretar a personagem dela na fase jovem. Fiquei muito feliz!", afirma

"[Fazer a série] foi diferente de tudo o que já tinha gravado. É um projeto direcionado ao público adulto com uma história de contexto mais forte, então me tira da minha zona de conforto, o que é muito importante para minha carreira. Foi muito bom. Além disso, apesar de não ter contracenado diretamente com a Bia Arantes, com quem fiz Carinha de Anjo, tive a chance de reencontrá-la nos bastidores, o que foi bem bacana", conclui a atriz.

