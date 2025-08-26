Lorena Queiroz confessa grande paixão na carreira: 'Quem eu sou de verdade'

Em entrevista exclusiva à CARAS TV, Lorena Queiroz reflete sobre as transformações na carreira e revela próximos projetos
Lorena Queiroz (14) ficou conhecida por protagonizar a telenovela Carinha de Anjo, do SBT, versão de 2016 da história infantojuvenil da Televisa. Desde então, vem desenvolvendo diversos projetos na carreira.
Em entrevista exclusiva à CARAS TV, Lorena Queiroz reflete sobre as transformações ao longo de sua trajetória artística e entrega suas maiores paixões. Segundo a artista, ela gosta muito dos trabalhos como atriz, mas também destaca o lado como influenciadora digital.
"Eu fico muito dividida entre a parte de atuar e mostrar o meu cotidiano nas redes sociais. Eu acho que no meu dia a dia, nas redes sociais, eu consigo mostrar quem eu sou de verdade e dividir a minha vida com as pessoas. Só que a arte de estar atuando, você consegue viver outras pessoas e descobrir outras coisas", declara.
Daniela Aedo (30) esteve na cidade de São Paulo, em julho de 2025, para um show acústico. À época, a cantora revelou que uma de suas paixões no Brasil são as pessoas, sempre muito carinhosos com ela e ainda exaltou a gastrônomia local. Durante entrevista à CARAS TV, ela destacou os fãs brasileiros.
"São incríveis, é incrível a paixão, entrega e lealdade que eles têm aos programas. Como uma mexicana, ver um produto, uma arte que é criada em seu país e tão apreciado por outra cultura é muito valorizado. Todos sabem, o público brasileiro é especial. Todas as bandas de rock querem vir aqui, todos os shows feitos aqui são os melhores. É muito bonito porque se sente que é um carinho muito autêntico, é como se já nos conhecessemos", finalizou a atriz.
CONFIRA NA INTEGRA A ENTREVISTA COMPLETA DE LORENA QUEIROZ E DANIELA AEDO À CARAS TV:
