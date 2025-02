Lorena Maria se pronuncia após críticas por vídeo com MC Daniel: 'Tão cansativo'

A influenciadora digital Lorena Maria decidiu se pronunciar a respeito das críticas após compartilhar um vídeo com o noivo, o cantor MC Daniel

A influenciadora digitalLorena Maria decidiu se pronunciar nesta terça-feira, 25, a respeito das críticas que vem recebendo após compartilhar um vídeo com o noivo, o cantor MC Daniel. No registro, ela surge usando o banheiro, enquanto seu companheiro posa de fralda em frente ao espelho.

O momento gerou repercussão entre os internautas, que opinaram sobre a exposição de momentos íntimos. Após ler alguns destes comentários, Lorena Maria desabafou: "É tão cansativo isso. Vontade de não postar mais nada porque literalmente pegaram para Cristo um casal que está super feliz, um homem que faz de tudo pela sua família. Antigamente, as pessoas eram atacadas porque faziam m**da. Hoje, você não precisa fazer nada. Apenas viver".

E compartilhou um comentário que deixou em um perfil que repostou seu vídeo com MC Daniel. "Impressionante os comentários horríveis. Eu que postei o vídeo porque achei engraçado. O cara simplesmente faz de tudo por mim. Se é um homem que não está nem aí, o povo cai em cima; se é um homem que faz de tudo, o povo cai em cima. Misericórdia. Mesmo que vocês ataquem à toa, ele é literalmente assim e não é só na frente das câmeras, não. E estamos muito felizes", disse.

Desabafo de Lorena Maria (Reprodução/Instagram)

Recentemente, Lorena Maria falou sobre o desejo de aumentar a família. O primeiro filho dela com MC Daniel, Rás, chegou ao mundo no dia 17 deste mês, em uma maternidade no Rio de Janeiro. Em recuperação pós-parto, ela resgatou uma foto do barrigão de grávida e revelou que possui planos de ter um segundo filho no futuro. "Já quero outro bebê daqui a dois ou três anos. Quem diria, né? Rás mudou tudo", declarou a influencer. Leia mais!

Veja o vídeo que repercurtiu entre os internautas: