Lorena Maria se manifesta sobre acusações contra MC Daniel: 'Jamais'

Separada de MC Daniel, Lorena Maria rebateu acusações de um amigo feitas contra o cantor após o término se tornar público

O nome de MC Daniel ficou entre os assuntos mais comentados da web na manhã desta segunda-feira, 14, após um amigo de Lorena Maria, ex-noiva do cantor, criticar sua postura durante o tempo em que o artista esteve com a influenciadora.

O rapaz, identificado como Rapha Werneck, alegou que Daniel não tratava Lorena bem durante o relacionamento. Após o relato viralizar, a influenciadora digital usou as redes sociais para se manifestar sobre o assunto e rebater as acusações do amigo.

Em seu perfil oficial, a ex-companheira de MC Daniel saiu em defesa do artista e negou que as acusações sejam verídicas. " Não procede absolutamente nada do que o Rafael falou. Nada ", iniciou ela.

" Não sei com qual intenção, até porque destruir mais o quê, não é? Se eu jamais vim expor alguém ou difamar, ninguém tem direito de fazer isso! Não procede! ", completou Lorena Maria, colocando um ponto final nas críticas voltadas ao cantor.

Vale lembrar que a influenciadora confirmou o término do relacionamento na noite de sábado, 12, após especulações de que o então casal estaria em crise. No domingo, 13, MC Daniel se manifestou sobre o fim da união e pediu para que o público não atacasse a mãe de seu filho.

MC Daniel e Lorena Maria assumiram o namoro em agosto de 2024 e, juntos, tiveram o pequeno Rás, de 5 meses, filho único de ambos.

Lorena Maria rebate acusações contra MC Daniel - Reprodução/Instagram

Lorena Maria fala sobre término com MC Daniel

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria usou as redes sociais para falar sobre o fim de seu relacionamento com o cantor MC Daniel, com quem teve um filho, Rás, de 5 meses. Na madrugada desta segunda-feira, 14, ela agradeceu as mensagens carinhosas que recebeu, mas também rebateu algumas críticas; confira detalhes!

Leia também: Lorena Maria se declara ao filho após fim do noivado com MC Daniel: 'Meu sol'