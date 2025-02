Lorena Maria se declara para MC Daniel após parto do filho: 'Sofreu comigo'

Momento marcante! Noiva de MC Daniel, Lorena Maria agradeceu o apoio e cuidado do cantor durante o parto do primeiro filho do casal

Dia muito especial para MC Daniel e Lorena Maria! Na madrugada desta terça-feira, 18, os dois anunciaram o nascimento de Rás, primeiro filho do casal. O pequeno chegou ao mundo por meio de uma cesárea de emergência após a influenciadora digital tentar o parto normal.

Em meio a emoção, Lorena Maria usou as redes sociais para se declarar ao noivo. Por meio das redes sociais, a mamãe de primeira viagem publicou duas imagens do casal na maternidade e agradeceu todo o apoio e cuidado que MC Daniel teve durante o trabalho de parto.

"Quero parabenizar esse homem maravilhoso que me surpreende positivamente todos os santos dias. Você é incrível demais. Obrigada por ser tudo o que você é, é muito gostoso viver tudo isso com você", escreveu a famosa na legenda. Na sequência, ela acrescentou: "Você sofreu tudo comigo. Mamãe e neném orgulhosos de ter você".

Logo após o nascimento do primogênito, Lorena dividiu com o público algumas fotos do parto, além do primeiro registro do bebê. "Depois de lutar muito pra ter você, seu coraçãozinho oscilou… o medo bateu forte… a dor extrema, o socorro a Deus… a mudança de planos… e você veio, lindo, perfeito, esperto, o projeto de Deus. Meu Rás, meu líder", declarou a noiva de MC Daniel.

O significado do nome do filho de MC Daniel e Lorena Maria

O cantor MC Daniel e a influenciadora digital Lorena Maria anunciaram na madrugada desta terça-feira, 18, o nascimento do primeiro filho na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro. E também revelaram como se chama o pequeno: Rás. Com isso, que tal saber o significado do nome dele?

O nome Rás significa chefe e é inspirado no imperador da Etiópia Rás Tafári, também conhecido como Haile Selassie, que governou de 1930 a 1974. Ele é considerado a figura principal do movimento religioso rastafári.

