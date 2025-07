Lorena Maria se declara ao filho após fim do noivado com MC Daniel: 'Meu sol'

Separada de MC Daniel, Lorena Maria compartilhou uma nova foto do filho todo sorridente após o pequeno retornar de viagem com o pai

A influenciadora digital Lorena Maria reencontrou o filho, Rás, após o pequeno passar alguns dias de férias ao lado do pai, MC Daniel. Na manhã deste domingo, 13, a jovem compartilhou em suas redes sociais um registro do bebê todo sorridente.

Esbanjando fofura, o menino foi clicado deitado em uma cama bastante confortável: " Meu sol ", escreveu Lorena na legenda da imagem. A famosa ainda acrescentou a música ‘Todo Homem’, contada por Zeca Veloso, Caetano Veloso e Moreno Veloso.

Vale lembrar que na noite de sábado, 12, Lorena Maria confirmou o fim de seu noivado com MC Daniel, com quem estava junto desde agosto de 2024. O pronunciamento da influenciadora digital e empresária aconteceu em meio aos boatos de uma possível crise na relação.

" Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Pra quem não acredita e sempre nos julgou, foi amor. Intenso, verdadeiro, avassalador. Mas nem sempre isso basta. Peço com carinho: não ataquem. Nem a mim, nem a ele", declarou ela em um trecho. Até o momento, MC Daniel não se manifestou sobre o assunto.

A viagem de MC Daniel com o filho

A influenciadora Lorena Maria usou seu perfil na sexta-feira, 11, para rebater críticas que recebeu após autorizar o filho, Rás, de apenas cinco meses, a viajar com o pai, o cantor MC Daniel. O destino da viagem foi Maceió, onde o menino foi levado pela família paterna para conhecer parentes.

O comentário de uma seguidora, que escreveu: "Coragem deixar viajar, mesmo que seja com o pai", motivou a resposta de Lorena. "Eu tinha que fazer o quê? Proibir o pai de fazer coisas com o próprio filho?", rebateu através de um Story no Instagram.

"Ele é muito amado e muito bem cuidado por toda família. O que mata mesmo é a saudade. Eu jamais posso proibir o pai de fazer algo que gosta com o próprio filho, mesmo que para mim seja difícil", completou ela.

Antes do desabafo, a influenciadora havia publicado fotos do filho e destacou: "Graças a Deus você chega amanhã, pois eu estou prestes a partir de saudade". Em outro Story, ela brincou ao postar foto com seu cachorro: "Tem esse filho aqui também que tá sempre atrás da mamãe."

