Lorena Maria rompe o silêncio após separação de MC Daniel: 'É inevitável'

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria usou as redes sociais para falar sobre o fim de seu relacionamento com o cantor MC Daniel, com quem teve um filho, Rás, de 5 meses. Na madrugada desta segunda-feira, 14, ela agradeceu as mensagens carinhosas que recebeu, mas também rebateu algumas críticas.

"Hoje e ontem, eu fiquei um pouco fora, mas é inevitável acabar não vendo algumas coisas. Muitas mulheres me mandaram mensagens incríveis e maravilhosas. Eu quero agradecer muito por isso, porque eu me senti muito melhor. Também tem as ofensas, né? Que é inevitável e que não é pessoal, acredito" , iniciou ela.

"Quando é com mulher, muitas das vezes é muito mais é pesado, muito machismo e sobre dinheiro. Não adianta eu falar nada, mas nunca precisei do dinheiro de ninguém. O único dinheiro [que tenho] vem do meu bolso e nem quero ter dinheiro de ninguém, porque eu tenho meu próprio. Apesar de não adiantar falar nada disso, eu sou tão orgulhosa, tão orgulhosa, que eu simplesmente não consigo e não aceito dinheiro de ninguém, independente de qualquer coisa", ela complementou.

"Eu também não tenho que ficar me provando, tentando convencer ou provar [algo] para ninguém. Só quero ficar em paz, que isso tudo passe logo e que eu consiga entrar aqui [no Instagram] sem ver minha cara por aí o tempo todo e vocês resgatando coisas muito dolorosas", confessou.

Em seguida, Lorena contou que gostaria de viver esse momento em paz, mas as pessoas resgatam coisas dolorosas que já passou. E aconselhou: "Não se culpe tanto, não se chicoteie tanto, aprenda a receber, mesmo que seja sentimentos dolorosos e fases dolorosas. (...) É um processo que a gente tem que passar e que se a gente não passa agora, a gente passa depois, e muito pior. Passa tudo que você tiver que passar logo, mulher. Passa tudo que depois vai estar tudo bem."

"Continue acreditando, sim, no amor. O mundo está muito fútil, muito supérfluo e tudo de ruim. Eu acredito, sim, no amor. Eu acredito, sim, nos planos que Deus tem para minha vida. Eu sei que Ele tem grandes planos e grandes felicidades. Não se culpe por acreditar, não se chicoteie por acreditar no amor. Se acolha, faça o que pode, que vai sempre dar tudo certo", afirmou.

"[Você] pode, sim, ser vulnerável. Hoje, sei lá, as pessoas não querem mais ser vulneráveis. Não sinta vergonha das suas escolhas, não sinta vergonha das coisas que talvez não tenha dado certo. Não sinta vergonha, mesmo que todo mundo zoe, como todo mundo sempre me zoou desde o início. Continuo acreditando e vai dar certo. Você colhe o bem que você planta, pode ter certeza", concluiu.

Fim do relacionamento

A influenciadora digital Lorena Maria anunciou que terminou o namoro com MC Daniel na noite do último sábado, 12. Ela compartilhou um recado nas redes sociais para informar seus fãs que o relacionamento acabou e pediu que respeitem este momento. Leia mais.

